Το Ισραήλ διέσωσε έναν όμηρο της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας – Οι πρώτες φωτογραφίες του Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, ένας Βεδουίνος από το νότιο Ισραήλ που κρατούνταν όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας, διασώθηκε κατά τη διάρκεια μιας «περίπλοκης επιχείρησης» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο στρατός και η Σιν Μπετ», η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, «διέσωσαν τον όμηρο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, 52 ετών, από τη Ραχάτ», μία βεδουίνικη πόλη στην έρημο της Νεγκέβ, «που είχε απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο στρατός, που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας ότι η ιατρική κατάσταση του ομήρου είναι φυσιολογική.

Η πρώτη εικόνα του Φαρχάν Αλκάντι, όπως αναφέρει το Times of Israel, κυκλοφόρησε από το Ιατρικό Κέντρο Σορόκα στη Μπιρσέβα, δείχνοντάς τον να χαμογελά παρά τα εμφανή σημάδια από την αιχμαλωσία του. Ο 52χρονος φαίνεται αισθητά πιο αδύνατος σε σύγκριση με τις φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει μετά την απαγωγή του από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Incredible News!

52 year old hostage Farhan Al-Qadi has been rescued from Gaza!

He is an Israeli Bedouin who worked as a security guard on a Moshav near the Gaza border.

His 11 children have been waiting desperately for him to come home.

Welcome home!pic.twitter.com/AVdfqyWxTS pic.twitter.com/fVTROI7aJY

— Yehuda Teitelbaum (@chalavyishmael) August 27, 2024