Μέση Ανατολή: Συνεχίζεται η εκκένωση περιοχών και υποδομών Yγείας στην Γάζα – Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Αργά χθες Κυριακή, το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για την περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν και άλλες οικογένειες να εκτοπιστούν εκ νέου.

Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ έχει εκδώσει πολλές εντολές εκκένωσης οι οποίες αφορούν διάφορες περιοχές της Γάζας, τις περισσότερες από την αρχή του πολέμου που διανύει πλέον τον 11ο μήνα του. Η κίνηση αυτή του Ισραήλ προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Παλαιστίνιων, του ΟΗΕ και στελεχών οργανώσεων αρωγής που καταγγέλλουν τον περιορισμό των ανθρωπιστικών ζωνών και την απουσία ασφαλών περιοχών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα λόγω της ισραηλινής εντολής έχουν εκτοπιστεί μέχρι στιγμής 250.000 άνθρωποι.

Εξάλλου από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν σήμερα τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ντέιρ αλ Μπάλα, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν την ώρα που βρίσκονταν σε σχολείο στον καταυλισμό Νουσεϊράτ και τρεις ακόμη στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι νέες εντολές εκκένωσης ανάγκασαν πολλές οικογένειες και ασθενείς να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο αλ Άκσα, το μεγαλύτερο στην Ντέιρ αλ Μπάλα όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, φοβούμενοι για βομβαρδισμούς.

Patients and forcibly displaced Palestinians are fleeing Al-Aqsa Martyrs Hospital, the last functioning medical facility in central Gaza, following Israel’s latest evacuation orders.



Το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στην περιοχή που αφορά η εντολή εκκένωσης.

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) επεσήμαναν χθες το βράδυ σε ανακοίνωσή τους στο Χ ότι έκρηξη που σημειώθηκε περίπου 250 μέτρα από το νοσοκομείο αλ Άκσα προκάλεσε πανικό. Λόγω της εξέλιξης αυτής, οι MSF εξετάζουν αν θα πάψουν να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες στο νοσοκομείο, συνεχίζοντας μόνο να φροντίζουν τους τραυματίες των οποίων η ζωή κινδυνεύει.

Israeli forces issued an evacuation order in the vicinity of MSF-supported Al Aqsa Hospital, Deir Al Balah, Central Gaza, urging people to flee.

An explosion approximately 250 meters away triggered panic with many choosing to leave the hospital. 1/4

— MSF International (@MSF) August 26, 2024