«Δεν έχεις πάει Ψίμυθο;» – Το ψεύτικο νησί που έκανε χαμό στα social media και έγινε viral

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτω από αναρτήσεις στο Facebook, σε stories του Instagram και σε threads στο Χ, ένα ψεύτικο νησί, η Ψίμυθος, έχει αποκτήσει διαστάσεις viral -μεγαλύτερες από την έκτασή του, αν υπήρχε-, τόσο πολύ που αν κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί για παράδειγμα στις ΗΠΑ, όλα τα διεθνή μέσα θα είχαν αναφερθεί σε αυτό.

Ωστόσο, η Ψίμυθος δεν αποτελεί θέμα συζήτησης μόνο στην -διασκεδαστική- ψηφιακή επέκταση της ζωής μας – έχει επεκταθεί παντού. Το συγκεκριμένο νησί δεν αποτελεί απλώς σημείο συνάντησης φασέων τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως σημείωσε ο εμπνευστής του στο σχετικό tweet, αλλά βρίσκεται και στο επίκεντρο συζητήσεων στα γραφεία των εταιρειών, όπου όσοι γύρισαν από τις διακοπές τους και όσοι δεν έχουν πάει ακόμη, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας βρίσκοντας ένα ουτοπικό καταφύγιο, μια διέξοδο, σε ένα μέρος όπου «φέτος η φάση ήταν εκεί».

Τι καλύτερο, λοιπόν, απ’ το να προκύπτουν αφηγήσεις για ένα νησί το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον χάρτη αλλά, λίγο πολύ, όλοι το έχουν φανταστεί.



Άλλωστε ο @beatBukowski, δηλαδή ο δημοσιογράφος Κώστας Μανιάτης, που το κατέγραψε πρώτος στο Χ, βλέποντας αργότερα τον χαμό που προκάλεσε στα social media, σχολίασε:

Η «παράκρουση» που προέκυψε για την Ψίμυθο ήταν τόσο έντονη που δεν άφησε κανέναν ανεπηρεάστο. Ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, ηλικίας, επιπέδου «φασεότητας», μορφωτικού επιπέδου, ιδεολογίας και κομματικής τοποθέτησης, από το Σάββατο μέχρι και σήμερα το νησί συνεχίζει να απασχολεί, να σχολιάζεται και να δημιουργεί το δικό του περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Μάλιστα, όπως ήταν αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, δεν άργησαν να εμφανιστούν και αναρτήσεις από πολιτικά πρόσωπα της χώρας, όπως του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ίσως σε μια στιγμή υπερβολής, αν ο ίδιος δεν είχε παρέμβει στο παραπάνω tweet, «η μισή Ελλάδα θα είχε πιστέψει ότι …η «Ψίμυθος» είχε μείνει χωρίς γιατρό και ότι το ΕΣΥ καταρρέει».

