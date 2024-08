Μέση Ανατολή: Κλιμακώνεται η ένταση στη Δυτική Όχθη – Ομοβροντία από ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στον Λίβανο, ανταποκρινόμενος σε ομοβροντία ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη γειτονική χώρα. Παράλληλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που εμπλέκουν ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως οι σειρήνες ήχησαν αργά χθες, Παρασκευή, στην περιοχή της δυτικής Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ μετά την εκτόξευση περίπου 40 ρουκετών από τον Λίβανο, στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ο IDF ανέφερε πως κάποιες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν ενώ άλλες έπεσαν στην περιοχή, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί απώλειες.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε τις πηγές των πυρών» και πως η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «έπληξε έναν αριθμό εκτοξευτών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».



Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο, ο ισραηλινός στρατός αντιπαρατίθεται καθημερινά με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια μεγαλύτερη επίθεση μετά τη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, στις 30 Ιουλίου στη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο ανθρώπους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε δύο διαφορετικά περιστατικά, στο ένα από τα οποία αναφέρθηκε απόπειρα επίθεσης σε εβραϊκό οικισμό και στο άλλο σημειώθηκαν πυροβολισμοί εναντίον στρατιωτών μετά την έκρηξη αυτοκινήτου σε πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ (σ.σ. τον αντίστοιχο Ερυθρό Σταυρό στο Ισραήλ), δύο άνδρες τραυματίστηκαν από σφαίρες η ταυτότητα των οποίων δεν προσδιορίστηκε.

«Τρομοκράτες προσπάθησαν να παρασύρουν με αυτοκίνητο έναν φρουρό στην είσοδο της κοινότητας Καρμέι Τσουρ και διείσδυσαν στο εσωτερικό», σύμφωνα με τον στρατό, που αναφερόταν σε εβραϊκό οικισμό.

Επί τόπου έσπευσαν στρατιώτες οι οποίοι σκότωσαν έναν επιτιθέμενο που άνοιξε πυρ εναντίον τους, ενώ αναζητούν συνεργούς του. Στο άλλο περιστατικό, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη έξω από πρατήριο καυσίμων, ανέφερε ο στρατός. Στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στο σημείο «πυροβόλησαν και εξολόθρευσαν τον τρομοκράτη που βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να τους επιτεθεί».

Ο ισραηλινός στρατός υπογραμμίζει ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

