Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «τρεις τρομοκράτες», ανάμεσά τους τοπικό διοικητή της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρεις Παλαιστίνιους μαχητές – ανάμεσά τους και έναν τοπικό διοικητή της Χαμάς – κατά την τρίτη ημέρα των επιχειρήσεών του στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε αυτοκίνητο στην Ζαμπαμπντέχ, νοτιοανατολικά της Τζενίν. Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έλεγξαν το όχημα και δημοσιογράφος του AFP είδε διασώστες να ανασύρουν πτώματα από το εσωτερικό του.

Όπως διευκρίνισε ο στρατός, η ισραηλινή αστυνομία συνόρων σκότωσε τον Ουάσεμ Χάζεμ, διοικητή της Χαμάς στη Τζενίν. Αυτός βρισκόταν σε όχημα το οποίο μετέφερε όπλα, πυρομαχικά και μεγάλες ποσότητες μετρητών, πρόσθεσε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι δύο άλλοι ένοπλοι της Χαμάς σκοτώθηκαν από πλήγμα drone την ώρα που προσπαθούσαν να βγουν από το ίδιο αυτοκίνητο.

Δείτε βίντεο:

Footage showing one of the Terrorists who fled the Vehicle of Hamas Commander Wassem Hazem this morning within the City of Jenin in the West Bank, being Eliminated by an Israeli Precision-Airstrike. pic.twitter.com/YA01S0k2uu

— OSINTdefender (@sentdefender) August 30, 2024