Χαμάς: «Όμηροι» των διαπραγματεύσεων οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – To Ισραήλ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται «στο χείλος της κατάρρευσης», σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος της Χαμάς, όπως δήλωσε στον δορυφορικό ειδησεογραφικό σταθμό Al-Mayadeen, φίλα προσκείμενο στη Χεζμπολάχ. Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα του Κατάρ απέτυχαν να επιφέρουν κάποια σημαντική πρόοδο, καθώς το Ισραήλ επιμένει να διατηρήσει την παρουσία του στον «διάδρομο της Φιλαδέλφειας» στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας.

«Οι διαπραγματεύσεις οδεύουν προς την κατάρρευση λόγω της άρνησης του Ισραήλ να ανταποκριθεί στις προτάσεις των μεσολαβητών για την επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων», ανέφερε η πηγή, σύμφωνα με το Times of Israel, προσθέτοντας ότι η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ είναι «απογοητευμένες» από τις απαιτήσεις της Ιερουσαλήμ.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζουχρί, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anatolia ότι «οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο λόγω της εμμονής του Νετανιάχου να συνεχίσει τον πόλεμο και να διατηρήσει τον έλεγχο στους διαδρόμους Νετζαρίμ και Φιλαδέλφειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως μεταδίδει το Ynet, «οι ΗΠΑ υιοθετούν τη θέση του Ισραήλ, γεγονός που παρεμβαίνει στην κατάπαυση του πυρός».

