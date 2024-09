Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Πώς δολοφονήθηκαν οι 6 όμηροι – Οργή των συγγενών τους κατά του Νετανιάχου

Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τον θάνατο των έξι ομήρων που εντοπίστηκαν νεκροί σε μία σήραγγα στη Ράφα της νότιας Γάζας.

Οι σοροί των έξι ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ανασύρθηκαν από τη σήραγγα τη νύχτα βρέθηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός τους, αναφέρει το Ynet news.

Πιστεύεται ότι οι έξι απαχθέντες — Ori Danino, Alex Lubnov, Hersh Goldberg-Polin, Almog Sarusi, Eden Yerushalmi και Carmel Gat — μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από τα βόρεια της Λωρίδας στη Ράφα, όπου δολοφονήθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών ερευνών έδειξαν ότι οι όμηροι δολοφονήθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες.

Οι νεκροψίες που διενεργήθηκαν τη νύχτα έδειξαν επίσης ότι ένας από τους ομήρους είχε σημάδια που καταδεικνύουν ότι ήταν δεμένος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες και δεν είχαν κάνει μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, υπήρχαν ενδείξεις για τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την απαγωγή τους, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα να «ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς» με τη Χαμάς, μετά τον θάνατο έξι ομήρων των οποίων τα πτώματα εντοπίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Συγκεκριμένα, αρκετές ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε ανακτήσει τις σορούς των έξι ομήρων από τις σήραγγες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση λέγοντας ότι η κυβέρνησή του είναι προσηλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ρίχνει την ευθύνη για την αποτυχία στη Χαμάς.

«Μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, συγκλονίστηκα μέχρι τα βάθη της ψυχής μου από την τρομερή εν ψυχρώ δολοφονία έξι εκ των ομήρων», είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας τη «βαθιά του εκτίμηση» για τους μαχητές της υπηρεσίας ασφαλείας των IDF και της Σιν Μπετ «που ρισκάρουν τη ζωή τους για την επιστροφή των γιων και των κορών μας».

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς που δολοφόνησαν τους απαχθέντες μας και λέω στους ηγέτες τους – έχετε χάσει τη ζωή σας. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε. Θα σας καταδιώξουμε, θα σας προλάβουμε και θα σας φέρουμε υπόλογους», απείλησε ο Νετανιάχου.

«Από τον Δεκέμβριο, η Χαμάς αρνείται να διεξάγει πραγματικές διαπραγματεύσεις. Πριν από τρεις μήνες, στις 27 Μαΐου, το Ισραήλ είπε «ναι» σε μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χαμάς αρνήθηκε. Ακόμη και αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαιροποίησαν το πλαίσιο της συμφωνίας στις 16 Αυγούστου, συμφωνήσαμε και η Χαμάς αρνήθηκε ξανά», δηλώνει ο Νετανιάχου — υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τώρα, «ενώ το Ισραήλ διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές σε μια υπέρτατη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία , η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε προσφορά».

«Χειρότερα από αυτό, εκείνη ακριβώς τη στιγμή δολοφόνησε έξι από τους ομήρους μας», συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι «αυτός που δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία».

Παρόλα αυτά, «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, να συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία που θα επιστρέψει όλους τους ομήρους μας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ύπαρξή μας», δηλώνει ο Νετανιάχου.

«Η καρδιά όλου του έθνους ραγίζει σε χίλια κομμάτια», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα κατά της εγκληματικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», πρόσθεσε ο Χέρτσογκ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, ο Γιαΐρ Λαπίντ, ζήτησε σήμερα την πραγματοποίηση απεργίας για να πληγεί η οικονομία της χώρας ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λαπίντ, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, κάλεσε κάθε Ισραηλινό “η καρδιά του οποίου ράγισε σήμερα το πρωί” να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Τελ Αβίβ αργότερα μέσα στην ημέρα.

Κάλεσε επίσης το βασικό συνδικάτο της χώρας, επιχειρήσεις και τους δήμους να απεργήσουν.

Ο Λαπίντ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων έξι ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο διάστημα οι επικριτές στο Ισραήλ έχουν κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι σέρνει τα πόδια του στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός – μια κατηγορία που ο ίδιος όμως συνεχίζει να αρνείται.

Εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε γιατί ο Νετανιάχου χρειάστηκε αρκετές ώρες για να εκδώσει μια δήλωση σχετικά με το θέμα.

Παρά τα δημόσια σχόλια από τον Πρόεδρο Χέρτζογκ και άλλους Ισραηλινούς πολιτικούς -καθώς και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο και υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις- ο Νετανιάχου παρέμεινε σιωπηλός για ώρες μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού σήμερα το πρωί, προκαλώντας την κριτική των οικογενειών των ομήρων και της αντιπολίτευσης.

Το φόρουμ για όμηρους και αγνοούμενους σήμερα το πρωί δήλωσε ότι οι θάνατοι των ομήρων είναι το «άμεσο αποτέλεσμα» του «τορπιλισμού» από τον Νετανιάχου των διαπραγματεύσεων για συμφωνία και της απαίτησής του να διατηρήσει ο ισραηλινός στρατός την παρουσία του στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές ασφαλείας που μίλησαν με το Army Radio, τρεις από τους δολοφονημένους ομήρους των οποίων οι σοροί ανασύρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ήταν στον «ανθρωπιστικό» κατάλογο των αιχμαλώτων και επρόκειτο να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας ομήρων.

«Μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων ήταν στο τραπέζι εδώ και δύο μήνες. Χωρίς τις καθυστερήσεις, τα σαμποτάζ και τα προσχήματα, εκείνοι -τον θάνατο των οποίων μάθαμε στο πρωί- θα ήταν σίγουρα ακόμα στη ζωή», δήλωσε σήμερα το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Νετανιάχου: Αρκετά με τις δικαιολογίες. Αρκετά με το πισωγύρισμα. Φτάνει πια η εγκατάλειψη. Ήρθε η ώρα να φέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι – αυτούς που ζουν και τους δολοφονημένους για να ταφούν στη γη τους», συνεχίζει το Φόρουμ στην ανακοίνωσή του, με την οποία καλεί το κοινό να προετοιμαστεί για την πραγματοποίηση σαρωτικών διαδηλώσεων αύριο. «Από αύριο, η χώρα θα τρέμει. Καλούμε το κοινό να προετοιμαστεί. Η χώρα θα ακινητοποιηθεί. Η εγκατάλειψη έχει τελειώσει».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ιτσάτ ελ Ρεσίκ, δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ, με την άρνησή του να υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ευθύνεται για τους θανάτους Ισραηλινών ομήρων.

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος της Χαμάς είπε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «κάποιοι» από τους έξι ομήρους των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο από τον ισραηλινό στρατό «ήταν μέρος της λίστας των προς απελευθέρωση ομήρων που είχε εγκρίνει η Χαμάς».

Το στέλεχος της Χαμάς, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, διαβεβαίωσε ότι «αρκετοί» από τους ομήρους «ήταν ζωντανοί και σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και βομβαρδισμούς των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής».

Το Ισραήλ ανέκτησε τα πτώματα έξι ομήρων στη Γάζα περιλαμβανομένου εκείνου του Ισραηλινοαμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (πρωί Κυριακής ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Νωρίτερα σήμερα [σ.σ. Σάββατο], σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. «Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος».

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, μέλος της κοινότητας των Βεδουίνων του νότιου Ισραήλ, διασώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από εκεί, ανέφερε ο στρατός.

Μετά τον εντοπισμό του Αρκάντι, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν εντολές να είναι πιο προσεκτικοί λόγω της πιθανότητας να βρίσκονταν και άλλοι όμηροι στην περιοχή, όμως δεν υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία για το πού βρίσκονταν οι όμηροι, είπε ο Χαγκάρι.

Οι πέντε από τους έξι ομήρους –ηλικίας 23 έως 32 ετών– συνελήφθησαν στο φεστιβάλ της μουσικής τέκνο Nova από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία 1.205 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι έξι δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς περίπου μία ή δύο ημέρες, πριν τους βρουν τα στρατεύματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν είχαν την ακριβή τοποθεσία των ομήρων, αλλά είχαν ενδείξεις για την περιοχή όπου θα μπορούσαν να κρατούνται οι έξι. Ο στρατός λέει ότι επιχείρησε προσεκτικά στην περιοχή, λόγω της πιθανότητας να κρατούνταν όμηροι εκεί.

Τα στρατεύματα άρχισαν χθες να ερευνούν ένα συγκρότημα σήραγγας μέχρι που βρήκαν τους ομήρους νεκρούς το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι σοροί τους ανασύρθηκαν από τη Γάζα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για αναγνώριση.

Ο στρατός είπε ότι δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις με τρομοκράτες της Χαμάς μέσα στο τούνελ και οι φρουροί που πιθανότατα δολοφόνησαν τους έξι τράπηκαν σε φυγή από την περιοχή.

Η σήραγγα στην οποία βρέθηκαν οι σκοτωμένοι όμηροι, στη Ράφα, απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο όπου οι στρατιώτες βρήκαν τον όμηρο Farhan al-Qadi νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.

They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks

— Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2024