  • Πυκνή χιονόπτωση εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στη Σέττα Εύβοιας, με το φαινόμενο να είναι έντονο το βράδυ της Κυριακής.
  • Ισχυρό κύμα ψύχους αναμένεται να πλήξει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με τις χιονοπτώσεις στην Εύβοια να κατέβουν στα 400-600 μέτρα την Κυριακή και στα 250-350 μέτρα τη Δευτέρα.
  • Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς το ψυχρό σκηνικό θα κορυφωθεί τη Δευτέρα.
Το «έστρωσε» και στη Σέττα Ευβοίας – Πυκνή χιονόπτωση το βράδυ της Κυριακής – Δείτε βίντεο

Πυκνή χιονόπτωση εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στη Σέττα Εύβοιας.

Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα την Δευτέρα – Νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Πέρα από το χιόνι που πέφτει από το πρωί της Κυριακής σε χωριά του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων όπως Στρόπωνες, στη Ράχη, και στον Άγιο, έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε και σε περιοχές όπως και η Σέττα του δήμου Ερέτριας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από το evima.gr:

Καιρός: Τσουχτερό κρύο και χιόνια στα ορεινά – Βίντεο από τις περιοχές που ντύθηκαν στα λευκά

Ισχυρό κύμα ψύχους αναμένεται να πλήξει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με το αίσθημα του κρύου να είναι έντονο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Χιόνια στην Εύβοια: Βίντεο από το εντυπωσιακό λευκό τοπίο

Σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ:

Οι πρώτες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν χθες σε υψόμετρα 800–1.000 μέτρων στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά.

Κυριακή: Τα υψόμετρα χιονόπτωσης θα κατέβουν στα 400–600 μέτρα, με επίκεντρο κυρίως την Εύβοια.

Δευτέρα: Οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν ακόμη χαμηλότερα σημεία, με υψόμετρα 250–350 μέτρων στην Εύβοια.

Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν την έναρξη της χιονόπτωσης και όχι απαραίτητα τη δημιουργία χιονόστρωσης, η οποία εξαρτάται από παράγοντες όπως η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων, αλλά και η θερμοκρασία του εδάφους.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς το ψυχρό σκηνικό θα κορυφωθεί τη Δευτέρα.

