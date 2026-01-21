Στα λευκά η χώρα: Πυκνές χιονοπτώσεις σε Καρπενήσι, Καρδίτσα, Τρίκαλα Κορινθίας, Νάουσα – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Πυκνές χιονοπτώσεις έχουν ντύσει στα λευκά πολλές ορεινές περιοχές της χώρας από τις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω της κακοκαιρίας.
  • Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο οδικό δίκτυο.
  • Το ψυχρό μέτωπο αναμένεται να διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες, με πιθανότητα για νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στα λευκά έχουν ντυθεί από σήμερα πολλές ορεινές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας, καθώς πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες πόλεις.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε σημεία με αυξημένο υψόμετρο.

Το ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χειμερινές συνθήκες, με πιθανότητα για νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας μέσα στις επόμενες ώρες.

Δείτε βίντεο από τις περιοχές που ντύθηκαν στα λευκά:

Καρπενήσι

Καρδίτσα

Τρίκαλα Κορινθίας

Νάουσα Ημαθίας

04:33 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

