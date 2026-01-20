Ολοκληρώθηκε ο 5ος γύρος διμερών διαβουλεύσεων Ελλάδας – Τουρκίας που έλαβε χώρα σήμερα στην Αθήνα

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/01) η 5η συνάντηση διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας, που θεσπίστηκε το 2023, με τη συμμετοχή της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου ομολόγου της, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, επανεξέτασαν τις εξελίξεις από την τελευταία συνάντηση στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και αντάλλαξαν απόψεις για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προετοιμασία του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς και διεθνούς συνεργασίας.