Κυβερνητικές πηγές σε Τσουκαλά: Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία», τονίζουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με τα όσα δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, «ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: “Πόσο κοστίζουν οι ‘πλουσιοπάροχες’ προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;”» και καταλήγουν με την επισήμανση: «Όσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις».

