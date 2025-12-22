Γιώργος Παπανδρέου για την έφοδο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών: «Σύμπτωμα της σταδιακής υπονόμευσης του κράτους δικαίου»

  • Ο Γιώργος Παπανδρέου χαρακτήρισε την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ως σύμπτωμα «της σταδιακής υπονόμευσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν προειδοποιήσει ρητά για «υποκλοπές, πιέσεις στους θεσμούς και χειραγώγηση ανεξάρτητων Αρχών στην Ελλάδα», που συνιστούν «ευθεία απειλή για τη δημοκρατία», σύμφωνα με τον Γ. Παπανδρέου.
  • «Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν είναι προνόμιο της εξουσίας. Είναι θεμέλια της δημοκρατίας», δήλωσε ο Γ. Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «τα θεμέλια μιας δημοκρατίας δεν τα χρησιμοποιείς για να εκφοβίζεις τους πολίτες».
Γιώργος Παπανδρέου για την έφοδο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών: «Σύμπτωμα της σταδιακής υπονόμευσης του κράτους δικαίου»

«Η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης και ανησυχητικής παθογένειας: της σταδιακής υπονόμευσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», υποστήριξε ο Γιώργος Παπανδρέου σε δήλωσή του.

Ανδρουλάκης: Δύσκολα τα πράγματα στην οικονομία μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «όταν οι θεσμοί που οφείλουν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον χρησιμοποιούνται επιλεκτικά -με αυστηρότητα απέναντι στους αδύναμους και επιείκεια απέναντι στους ισχυρούς- τότε η ισονομία καταρρέει. Και μαζί της καταρρέει η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία».

«Δεν μιλάμε στο κενό: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν προειδοποιήσει ρητά σε εκθέσεις τους -και τώρα και στο παρελθόν- για την αντίληψη αυτή και την πρακτική της ΝΔ: υποκλοπές, πιέσεις στους θεσμούς και χειραγώγηση ανεξάρτητων Αρχών στην Ελλάδα, συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα μας», υπογράμμισε ο Γιώργος Παπανδρέου και πρόσθεσε:

«Η εργαλειοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, ο εκφοβισμός της κοινωνίας των πολιτών, η στοχοποίηση όσων διεκδικούν αλήθεια και δικαιοσύνη, δεν είναι απλώς διοικητικές αστοχίες. Είναι πολιτικές επιλογές που διαβρώνουν τους θεσμούς και μετατρέπουν το κράτος από εγγυητή δικαιωμάτων σε αυταρχικό μηχανισμό επιβολής κομματικών προτεραιοτήτων».

«Η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο όταν καταργούνται τυπικά δικαιώματα. Απειλείται όταν αλλοιώνεται στην πράξη. Όταν η δικαιοσύνη γίνεται επιλεκτική. Όταν ο φόβος επιχειρεί να αντικαταστήσει τη λογοδοσία. Η μνήμη των θυμάτων απαιτεί σεβασμό. Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια» ανέφερε επίσης και καταλήγοντας σημείωσε:

«Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν είναι προνόμιο της εξουσίας. Είναι θεμέλια της δημοκρατίας. Και τα θεμέλια μιας δημοκρατίας δεν τα χρησιμοποιείς για να εκφοβίζεις τους πολίτες. Τα προστατεύεις, για να μπορούν οι πολίτες να στέκονται όρθιοι και ελεύθεροι».

