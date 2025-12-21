Τι λέει η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου»

Αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών πραγματοποίησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή την ίδια ακριβώς ώρα που ξεκινούσε στη Λάρισα η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας. Όλα τα μέλη του ΔΣ βρίσκονταν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Τρεις άνδρες του ΣΔΟΕ ζήτησαν πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου, έγγραφα, αρχεία και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, ακόμη και στικάκια. Τα γραφεία του Συλλόγου ήταν ουσιαστικά άδεια, καθώς τα μέλη του ΔΣ έδιναν το παρών στην δικαστική αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Για τον λόγο αυτόν συμφωνήθηκε τα στοιχεία να τα παραδώσει ο λογιστής του Συλλόγου στις 9 Ιανουαρίου.

Πηγές ΑΑΔΕ: «Ουδείς είναι υπεράνω νόμου»

Πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανέφεραν ότι «δεν επιβεβαιώνουμε και δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων. Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο».