Τι λέει η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΑΔΕ

Αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών πραγματοποίησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή την ίδια ακριβώς ώρα που ξεκινούσε στη Λάρισα η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας. Όλα τα μέλη του ΔΣ βρίσκονταν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Τρεις άνδρες του ΣΔΟΕ ζήτησαν πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου, έγγραφα, αρχεία και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, ακόμη και στικάκια. Τα γραφεία του Συλλόγου ήταν ουσιαστικά άδεια, καθώς τα μέλη του ΔΣ έδιναν το παρών στην δικαστική αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Για τον λόγο αυτόν συμφωνήθηκε τα στοιχεία να τα παραδώσει ο λογιστής του Συλλόγου στις 9 Ιανουαρίου.

Πηγές ΑΑΔΕ: «Ουδείς είναι υπεράνω νόμου»

Πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανέφεραν ότι «δεν επιβεβαιώνουμε και δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων. Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα από το 2026 – Πού θα φτάσει ο κατώτατος

Λιανεμπόριο: Οι προσδοκίες της αγοράς για τα Χριστούγεννα – Στόχος ο τζίρος να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
20:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποκλεισμένη η διέλευση οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια – Κλειστός για μεταφορές ο Προμαχώνας

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, σ...
20:02 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά ανοιχτά της Ραφήνας – Έγιναν αισθητοί σε πολλές περιοχές της Αττικής

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 ανοιχτά τη...
19:27 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα της Δυτικής Θεσσαλίας – «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω»

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 κα...
19:07 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας μετέβησαν πριν απο λίγη ώρα στα διόδια των Αφι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα