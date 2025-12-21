Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά ανοιχτά της Ραφήνας – Έγιναν αισθητοί σε πολλές περιοχές της Αττικής

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 ανοιχτά της Ραφήνας. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Αρχικά, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου Αθηνών, στις 19.50 καταγράφηκε σεισμός 2,7 Ρίχτερ, 6 χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 8,4 χλμ.

Επτά λεπτά αργότερα στις 19.57, σημειώθηκε δεύτερος σεισμός 2,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χλμ. ανατολικά βορειοανατολικά της Ραφήνας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.