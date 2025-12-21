Οι άνθρωποι που βιώνουν χρόνια μοναξιά, κάνουν αυτά τα 7 πράγματα τα Χριστούγεννα, χωρίς να το καταλαβαίνουν

Τα Χριστούγεννα έχουν αυτή την παράξενη ικανότητα να ανεβάζουν την ένταση σε όλα. Οι οικογενειακές καταστάσεις γίνονται πιο έντονες, οι προσδοκίες αυξάνονται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται εκκωφαντικά.

Όταν κάποιος ήδη κουβαλά μια ήσυχη, χρόνια μοναξιά – εκείνη που υπάρχει ακόμη κι όταν το ημερολόγιο φαίνεται «γεμάτο» – ο Δεκέμβριος μπορεί να μοιάζει με έναν «προβολέα» που δεν ζήτησε ποτέ.

Υπάρχουν περίοδοι όπου όλα φαίνονται καλά στην επιφάνεια, αλλά η αίσθηση είναι σαν να τρώει κανείς σε ένα γεμάτο δωμάτιο φορώντας ακουστικά απομόνωσης θορύβου. Ακολουθούν λοιπόν οκτώ πράγματα που συχνά κάνουν οι μοναχικοί άνθρωποι τα Χριστούγεννα.

Ανοίγετε το Instagram «για ένα δευτερόλεπτο» και ξαφνικά έχουν περάσει 45 λεπτά. Όλοι φορούν ασορτί πιτζάμες, όλοι κάνουν γλυκά με το ταίρι τους, όλοι πίνουν ζεστή σοκολάτα λες και συμμετέχουν σε διαφήμιση.

Κι εσείς βρίσκεστε ξαπλωμένοι στον καναπέ, να κάνετε ατελείωτο scroll σαν να είναι ανταγωνιστικό άθλημα. Από έξω, αυτό μπορεί να φαίνεται παθητικό, αποστασιοποιημένο και κάπως πικρό – ακόμη κι αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία πικρία.

Από μέσα, συνήθως πρόκειται απλώς για εκείνο το επώδυνο μείγμα περιέργειας και σύγκρισης. Υπάρχει η ανάγκη να νιώσει κανείς μέρος του συνόλου, κι έτσι παρακολουθεί άλλους να ανήκουν.

Αν αυτό σας φαίνεται γνώριμο, μια μικρή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει: Σταματήστε να καταναλώνετε και αρχίστε να επικοινωνείτε. Τα Χριστούγεννα δεν απαιτούν θεαματικές εμφανίσεις, ανταμείβουν τα μικρά, ανθρώπινα ανοίγματα. Οι γιορτές δεν είναι για τις εντυπώσεις, αλλά μια ευκαιρία σύνδεσης.

Τα Χριστούγεννα, ορισμένοι επιδιώκουν να είναι μονίμως απασχολημένοι. Αποδέχονται κάθε πρόσκληση: πάρτι στη δουλειά, πάρτι με φίλους, πάρτι με ξαδέρφια ή σε κάποιο «γιορτινό get together» ενός τυχαίου γνωστού όπου μόλις ξέρουμε το όνομά του οικοδεσπότη.

Από έξω φαίνεται ότι περνάτε καλά. Από μέσα, μπορεί να πρόκειται για καθαρή επιβίωση, γιατί όταν κινούμαστε αρκετά γρήγορα, δεν χρειάζεται να μείνουμε με τη σιωπή. Το πρόβλημα είναι ότι η απασχόληση δεν θεραπεύει την μοναξιά. Απλώς μας αποσπά για λίγο, μέχρι να καταρρεύσουμε αργότερα.

Συνήθως μετά τις γιορτές, όταν η αδρεναλίνη πέφτει και επιστρέφουμε στο δωμάτιό μας σκεπτόμενοι: «Γιατί αισθάνομαι ακόμα κενό;» Μια καλύτερη προσέγγιση είναι να κάνουμε λιγότερα πράγματα, αλλά να τα κάνουμε πραγματικά.

Επιλέγουμε μία ή δύο εξόδους όπου μπορούμε πραγματικά να μιλήσουμε με κάποιον. Η ποιότητα υπερισχύει της ποσότητας, ειδικά όταν προσπαθούμε να νιώσουμε ξανά την ανθρώπινη σύνδεση.

Συμμετέχουν σε φιλανθρωπίες αντί να επιδιώκουν τη σύνδεση

Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί υπάρχει η επίφαση της προσφοράς. Η εθελοντική προσφορά κατά τις γιορτές μπορεί να είναι καταπληκτική, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας κρυφός τρόπος να αποφύγετε να παραδεχτείτε ότι θέλετε οικειότητα.

Εγγραφόμαστε σε κάθε φιλανθρωπική εκστρατεία, σε κάθε καμπάνια δωρεών και σε κάθε κοινοτική εκδήλωση. Τίποτα από αυτά δεν είναι κακό, αλλά μερικές φορές η ενέργεια που κρύβεται από κάτω είναι: «Αν είμαι αρκετά χρήσιμος, ίσως νιώσω λιγότερο μόνος.»

Έχουμε μπερδέψει τη χρησιμότητα με το αίσθημα της κοινότητας. Θεωρούμε πως, αν προσφέρουμε, αν θυσιαστούμε, αν δώσουμε, οι άνθρωποι θα μας αποδεχτούν. Κάποιες φορές, το κάνουν, αλλά συχνά απλώς γινόμαστε οι αξιόπιστοι βοηθοί που πηγαίνουν σπίτι μόνοι μετά.

Αν προσφέρετε εθελοντικά αυτές τις ημέρες, κάντε το, αλλά προσθέστε ένα επιπλέον βήμα: μιλήστε με ένα άτομο και μάθετε περισσότερα για αυτόν ή αυτήν. Έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση.

Αγοράζουν πολλά δώρα λες και προσπαθούν να κερδίσουν την παρουσία τους

Σας έχει τύχει ποτέ να συναντήσετε ανθρώπους που δίνουν υπερβολικά; Όχι γενναιόδωροι με ζεστό τρόπο, αλλά μάλλον με έναν αγχώδη τρόπο γενναιοδωρίας; Σαν το δώρο να λέει κάτι, που το στόμα τους δεν μπορεί: «Αξίζω να με έχεις στη ζωή σου.» «Παρακαλώ, μην με ξεχάσεις.» «Σε παρακαλώ, διάλεξέ με.»

Από έξω, μπορεί να φαίνεται θεατρικό ή λίγο έντονο, ειδικά όταν τα δώρα δεν αναλογούν στο βάθος της σχέσης. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι μισούν τα δώρα – απλώς τα προσφέρουν με αγωνία.

Ένας απλός κανόνας που προσπαθούμε να ακολουθούμε: Τα δώρα θα πρέπει να είναι αντανάκλαση, όπως ένα μικρό βιβλίο που ξέρουμε ότι θα τους αρέσει, ένα σνακ που πάντα αγοράζουν, ή μια σημείωση που λέει: «Σ’ εκτιμώ.»

Στέλνουν μηνύματα αργά το βράδυ – για τα οποία έχουν μετανιώσει το πρωί

Τα Χριστούγεννα έχουν τον τρόπο να σε γεμίζουν νοσταλγία, και η νοσταλγία έχει τον τρόπο να σε κάνει… ανόητο. Βλέπετε μια φωτογραφία ζευγαριού στο διαδίκτυο, ακούτε ένα τραγούδι και παρακολουθείτε μια ταινία όπου όλοι καταλήγουν με έναν μαγικό τρόπο, μαζί στο τέλος.

Και ξαφνικά, είναι 11:47 μ.μ. και στέλνετε μήνυμα σε έναν πρώην, γράφετε σε κάποιον που είναι προφανώς αδιάφορος για εσάς ή γράφετε ένα μεγάλο -«μόνο για να δω τι κάνεις»- κείμενο που, στην πραγματικότητα, δεν είναι απλώς για να δείτε πώς είναι. Θεωρητικά, μπορεί να φαίνεται μπερδεμένο και σαν να μην έχετε επιλογές.

Μέσα σας, συνήθως προέρχεται από μια αληθινή αίσθηση: σας λείπει να είστε το πρόσωπο κάποιου. Αν πρόκειται να στείλετε μήνυμα σε κάποιον, κάντε το με καθαρό μυαλό.

Δοκιμάστε αυτό το φίλτρο: «Θα το έστελνα στις 10 π.μ., μετά από γυμναστική και πρωινό;» Αν η απάντηση είναι όχι, κρατήστε το ως προσχέδιο, κοιμηθείτε και ξαναδιαβάστε το την επόμενη μέρα.

Κάνουν αναρτήσεις στα social media αντί να εκφράσουν τις ανάγκες τους

Η «ήπια προβολή» της θλίψης: Μια ασαφής ιστορία στο story, ένα μελαγχολικό απόφθεγμα ή μια φωτογραφία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου με λεζάντα τύπου «κάποια χρόνια είναι διαφορετικά».

Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, αλλά όταν γίνεται συνήθεια, μετατρέπεται σε συναισθηματικό ψάρεμα. Ελπίζουμε ότι κάποιος θα το προσέξει, θα ρωτήσει και θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτή την κατάσταση.

Από έξω, μπορεί να φαίνεται σαν αναζήτηση προσοχής, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται συνήθως για ανάγκη προσοχής – κάτι που είναι πολύ διαφορετικό. Η σκληρή αλήθεια: Οι άνθρωποι είναι αποσπασμένοι, οπότε τα υπονοούμενα χάνουν τη σημασία τους.

Μια πιο αποτελεσματική κίνηση είναι η άμεση επικοινωνία με ένα ασφαλές πρόσωπο: «Γεια, αυτή την εβδομάδα δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Μπορούμε να πιούμε έναν καφέ ή να μιλήσουμε στο τηλέφωνο;» Δεν χρειάζεται να διαφημίζουμε τη μοναξιά μας για να αξίζουμε υποστήριξη, χρειάζεται απλώς να την ζητήσουμε πραγματικά.

Απομονώνονται

Αυτή είναι η κλασική παγίδα της μοναξιάς. Μένουμε σιωπηλοί, αρνούμαστε προσκλήσεις, δεν απαντάμε γρήγορα και λέμε στον εαυτό μας ότι είμαστε «κουρασμένοι». Μετά περνούν μερικές μέρες και σκεφτόμαστε: « Κανείς δεν νοιάζεται». Από έξω φαίνεται σαν να μην ενδιαφερόμαστε ή να είμαστε απασχολημένοι.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα μας κυνηγήσουν γιατί υποθέτουν ότι είμαστε απασχολημένοι. Ναι, κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να προσπαθήσουν περισσότερο, αλλά αν είμαστε χρόνια μόνοι, δεν μπορούμε να χτίσουμε μια ζωή με την ελπίδα ότι οι άλλοι θα διαβάσουν το μυαλό μας.

Μια μικρή συνήθεια που βοηθάει: Να είμαστε εμείς οι άνθρωποι που ξεκινούν κάτι μικρό. Προκαλέστε κάποιον για περπάτημα, ζητήστε από έναν συνάδελφο να πάτε για μεσημεριανό και στείλτε πρώτοι ένα μήνυμα «Καλά Χριστούγεννα, σας σκέφτομαι». Δεν είναι δίκαιο που η μοναξιά απαιτεί προσπάθεια, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι η σύνδεση έρχεται μετά την προθυμία.

Αν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας σε μερικά από αυτά, είστε άνθρωποι σε έναν μήνα που ουσιαστικά προωθεί την οικειότητα σαν προϊόν. Η μοναξιά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων αφορά το να νιώθετε ότι βρίσκεστε έξω από κάτι που όλοι οι άλλοι φαίνεται να έχουν.

Η λύση σπάνια είναι μια τεράστια μεταμόρφωση· συνήθως είναι μικρές, ελαφρώς άβολες ενέργειες που επαναλαμβάνονται αρκετές φορές, ώστε ο εγκέφαλός σας να αρχίσει να πιστεύει: «Ανήκω κάπου».

Αν κάνετε ένα πράγμα αφού διαβάσετε αυτό, κρατήστε το απλό: Επικοινωνήστε με ένα άτομο, να είστε συγκεκριμένοι, ειλικρινείς και διατηρήστε το ανάλαφρο αν χρειάζεται. Η μοναξιά αγαπάει τη σιωπή, αλλά η σύνδεση, τις περισσότερες φορές, ξεκινά με ένα μήνυμα που σχεδόν δεν στείλατε.