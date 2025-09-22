Γεωργιάδης: Πρώτο το ΚΑΤ στην ανάρτηση ραντεβού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στην έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού με ιατρούς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

«Πρώτο Νοσοκομείο του ΕΣΥ, που ανέβασε στην Ηλεκτρονική μας πλατφόρμα του my health app και finddoctor.gov.gr και προσεχώς στο 1566, τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ!!!!! Θερμά συγχαρητήρια στην Διοίκηση και στους εργαζομένους του για την πρωτιά τους» έγραψε.

 

