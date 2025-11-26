Ελληνογαλλικές «ριπές» και «οφθαλμαπάτες»… έσκισαν το Αιγαίο – Δείτε φωτογραφίες

Πέντε μαχητικά αεροσκάφη της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης μεταξύ των δύο χωρών – βάσει της στρατηγικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει. Ελληνικά και γαλλικά Rafale (ριπές) και Mirage (οφθαλμαπάτες) έσκισαν το Αιγαίο, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι δεσμοί στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας είναι ισχυροί κι ολοένα βαθαίνουν. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι Πολεμικές Αεροπορίες των δύο χωρών, από την 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα.

Τη Δευτέρα προσγειώθηκαν στη «φωλιά των γαλλικών μαχητικών» τρία Mirage 2000, δύο Rafale και ένα μεταγωγικό Airbus A400, το οποίο έχει διπλό ρόλο: αυτόν της υποστήριξης αλλά και του εναέριου ανεφοδιασμού (air refueling). Πρόκειται για έναν τομέα εκπαίδευσης στον οποίο δίνει πολύ μεγάλη σημασία η ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Άλλωστε, όπως έχουμε γράψει αναλυτικά στο enikos.gr και στη Realnews της Κυριακής, ο Αρχηγός ΓΕΑ, με το Επιτελείο του, εξετάζουν μεταξύ άλλων σοβαρά το Α400 ως νέο μεταγωγικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ανάμεσα στις άλλες διαθέσιμες προτάσεις, ενώ επιθυμία είναι η απόκτηση τουλάχιστον δύο ιπτάμενων τάνκερ.

Τα γαλλικά αεροσκάφη θα βρίσκονται στην Ελλάδα μέχρι και την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας σε διάφορα σενάρια ασκήσεων, τόσο στο Αιγαίο όσο και σε τερέν της ηπειρωτικής χώρας.

Χθες έκανε την εμφάνισή του και ένα γαλλικό Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), το οποίο πραγματοποίησε ανεφοδιασμούς ελληνικών και γαλλικών μαχητικών, κυρίως στο Μυρτώο Πέλαγος.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με τα Mirage 2000-5 Mk2, καθώς και με τα Rafale, με τα οποία πλέον οι Έλληνες ιπτάμενοι έχουν εξοικειωθεί τόσο καλά, που προκαλούν τον θαυμασμό των συναδέλφων τους από συμμαχικές αεροπορίες.

Ελλάδα και Γαλλία εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία ισχυρά μηνύματα εμβάθυνσης της στρατηγικής τους συνεργασίας. Είναι κάτι που τονίστηκε πρόσφατα και κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, όπου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, τιμήθηκε με τον τίτλο του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» (Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur).

Εκεί, η Γαλλίδα πρέσβης Laurence Auer υπερθεμάτισε τις σχέσεις Αθήνας – Παρισιού, ενώ σε κάθε ευκαιρία δεν παραλείπει να τονίζει ότι η Γαλλία βρίσκεται εμπράκτως δίπλα στην Ελλάδα σε κάθε πρόκληση.