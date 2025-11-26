Μαρκ Ρούτε: «Χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρκ Ρούτε: «Χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, μετρίασε τις προσδοκίες όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κρίνοντας πως θα χρειαστούν περαιτέρω ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ο κ. Ρούτε δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον όμιλο γερμανικών μέσων ενημέρωσης RND και στην ισπανική εφημερίδα El País, ότι το πλαίσιο που επεξεργάστηκαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία περιέχει «υποσχόμενα στοιχεία», αλλά και ανεπίλυτα ζητήματα που θα χρειαστούν επιπλέον διαπραγματεύσεις.

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες πως δέχεται τα βασικά σημεία του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις δύο χώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ διατείνεται πως ελάχιστα ζητήματα μένουν να επιλυθούν και ανήγγειλε συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον κυκλοφόρησε σχέδιο 28 σημείων, το οποίο επικρίθηκε στην Ευρώπη και στο Κίεβο, καθώς κρίθηκε πως ικανοποιούσε κυρίως ρωσικές επιδιώξεις. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών κρατών συναντήθηκαν στη Γενεύη για να τροποποιήσουν το κείμενο, και ο κ. Ρούτε χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις αυτές παραγωγικές, τονίζοντας ωστόσο πως πρόκειται μόνο για το πρώτο βήμα των συνομιλιών ΗΠΑ – Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο κ. Ρούτε διαβεβαίωσε πως η Ρωσία υφίσταται μεγάλες απώλειες, κάνοντας λόγο για 20.000 στρατιωτικούς κάθε μήνα, ενώ τα εδαφικά της κέρδη είναι, κατά τον ίδιο, λιγοστά. Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί 1 εκατομμύριο απώλειες –νεκρούς και σοβαρά τραυματίες– αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022. Ο επικεφαλής της Συμμαχίας και πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας ανέφερε ακόμη πως ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταλάβει παρά το 1% της ουκρανικής επικράτειας το τρέχον έτος και προελαύνει «μερικά μέτρα» την ημέρα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

