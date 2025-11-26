Αυστραλία: Ακραίες και απειλητικές καιρικές συνθήκες πλήττουν τα ανατολικά παράλια

Αυστραλία: Ακραίες και απειλητικές καιρικές συνθήκες πλήττουν τα ανατολικά παράλια

Η ανατολική Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη αυτή την εβδομάδα με έναν συνδυασμό ακραίων για την εποχή καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να κορυφωθούν μέσα στην Τετάρτη. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα και τα φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο έντονα.

Η κύρια αιτία αυτής της κατάστασης είναι ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα που ξεκινά από την ενδοχώρα, μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες προς τα ανατολικά παράλια. Οι περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ επηρεάζονται περισσότερο, καθώς οι θερμοκρασίες στο Σίδνεϊ και το Μπρίσμπεϊν αγγίζουν και ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα και την Πέμπτη — οι υψηλότερες του Νοεμβρίου εδώ και χρόνια.

Ο συνδυασμός θερμών και υγρών αέριων μαζών με την αυξημένη υγρασία από τον ωκεανό δημιουργεί εκρηκτικές συνθήκες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και καταστροφικές χαλαζοπτώσεις, παρόμοιες με εκείνες που έπληξαν πρόσφατα το Σίδνεϊ, με χαλάζι διαμέτρου αρκετών εκατοστών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται στην κεντρική Νέα Νότια Ουαλία, όπου αναπτύσσεται ταυτόχρονα μέτωπο ξηρού αέρα. Το φαινόμενο των λεγόμενων «ξηρών καταιγίδων», όπου εκατοντάδες κεραυνοί πέφτουν χωρίς να συνοδεύονται από βροχή, προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές πολιτικής προστασίας εξέδωσαν προειδοποιήσεις για δέκα περιφέρειες της χώρας, όπου προβλέπεται «ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς», μόλις ένα επίπεδο κάτω από την κατηγορία «καταστροφική απειλή» στην πεντάβαθμη αυστραλιανή κλίμακα επικινδυνότητας.

Στην ενδοχώρα, το θερμόμετρο έχει εκτοξευθεί πάνω από τους 40°C, ενώ σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά ακόμη και τους 45°C. Ενδεικτικά, καταγράφηκαν 45,7°C στο Λόνγκριτς και 46,1°C στο Γουίντορα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες Νοεμβρίου εδώ και 19 χρόνια για τις δύο πόλεις.

