Πρεσβεία Γαλλίας: Ο τίτλος του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ – ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για την προώθηση των ελληνο-γαλλικών σχέσεων έλαβε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» από τον ναύαρχο Alain Coldefy, σε ειδική τελετή στην πρεσβεία της Γαλλίας, παρουσία της πρέσβεως Laurence Auer.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριο Χούπη, ο οποίος τιμήθηκε με τον τίτλο του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» (Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur).

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα παρουσία της Πρέσβεως κ. Laurence Auer, στο πλαίσιο της επετείου ανακωχής του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Remembrance Day), ενώ τον τίτλο απένειμε ο Ναύαρχος Alain Coldefy ως πρόεδρος του «Συλλόγου των μελών της Λεγεώνας της Τιμής» («Société des membres de la Légion d’honneur»).

Ο τίτλος του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» απονεμήθηκε στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, κατόπιν διατάγματος του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ως προσωπικότητα που ενσαρκώνει την αριστεία των ελληνογαλλικών αμυντικών σχέσεων.

«Το μετάλλιο αυτό δεν συνιστά προσωπική ανταμοιβή, αλλά ζώσα υπόμνηση της ελληνο-γαλλικής συμμαχίας, των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των Ενόπλων μας Δυνάμεων και των κοινών ιδανικών που διαχρονικά μας ενώνουν» υπογράμμισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Θα φέρω», πρόσθεσε, «το παρόν μετάλλιο εσαεί δεσμευόμενος για την ευδόκιμη επιτέλεση του εκ του στρατιωτικού λειτουργήματος απορρέοντος καθήκοντος της προστασίας της τιμής και της πατρίδας, καθώς και για την προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι διακρίσεις δεν ανήκουν μόνο στους αποδέκτες αυτών, αλλά σε όλους όσους αφανώς κι υπερήφανα φέρουν εις πέρας την ιερή τους αποστολή» ξεκαθάρισε και συμπλήρωσε: «Σε όλα τα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε όλους όσους υπηρετούν χωρίς να επιδιώκουν τη δόξα, αλλά εμφορούμενοι μόνο από φιλοπατρία και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, αυτή η διάκριση είναι και δική σας».

H Laurence Auer καλωσορίζοντας τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στην πρεσβεία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Γαλλική Δημοκρατία «αποφάσισε να σας τιμήσει, στρατηγέ Δημήτριε Χούπη, για την εξέχουσα υπηρεσία σας» ενώ συνέχισε λέγοντας: «Ο ακόλουθος άμυνας μου και εγώ προσωπικά είχαμε το προνόμιο, σε πολλές περιπτώσεις, να γίνουμε μάρτυρες της δέσμευσής σας στην προώθηση των γαλλο-ελληνικών σχέσεων. Αυτό έχει αποδειχθεί εμφανές εδώ στην Αθήνα σε τελετές και δεξιώσεις, καθώς και στο πεδίο κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων κοινών ασκήσεων».

«Η προσοχή και η ακλόνητη διάθεση σας να καλύψετε τις ανάγκες μας και να αναπτύξετε την αμυντική μας συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις της αξίζουν την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη» κατέληξε η Laurence Auer.

Από την πλευρά του, ο ο ναύαρχος ε.α. Alain Coldefy χαρακτήρισε τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη «βασικό παράγοντα στις γαλλο-ελληνικές στρατιωτικές σχέσεις» αλλά και συνεχιστή ως αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας «της εξαιρετικής προσέγγισης που ξεκίνησε – ανάμεσα στις δύο χώρες – με την υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας το 2021».

Τόνισε, δε, ότι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ «μοιράζεται ένα κοινό όραμα για τα περισσότερα στρατηγικά ζητήματα με τους Γάλλους ομολόγους του» ενώ ξεκαθάρισε ότι οι επαφές του αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τους ομολόγους του έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο «στη σύγκλιση των γαλλικών και ελληνικών θέσεων διεθνώς» προωθώντας «κρίσιμα ζητήματα για την περιφερειακή σταθερότητα και την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Δείτε εικόνες: