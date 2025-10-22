Ανδρουλάκης: Θα πάμε την υπόθεση του Predator μέχρι το τέλος

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης: Θα πάμε την υπόθεση του Predator μέχρι το τέλος

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του στη δίκη για το Predator ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ήταν εκεί για να υπερασπιστεί την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα.

«Κάποιοι, όμως, λείπουν. Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα του Predator, αλλά επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους. Έχουν χρέος να απολογηθούν στον ελληνικό λαό», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όπως σημείωσε «η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί -όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-, εύρυθμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά να λειτουργήσουν παρακρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα πλήξουν το κύρος των θεσμών και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα μήνυμα: θα πάμε αυτήν την υπόθεση μέχρι το τέλος. Μέχρι να πληρώσουν εκείνοι που έπαιξαν αυτό το παρασκηνιακό, βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος της χώρας και της ποιότητας της Δημοκρατίας της».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Νέα εποχή για την πρόληψη στην Ελλάδα

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Κεραμέως: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση»

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την αγορά Εργασίας

Τα 4 ζώδια που μπλοκάρουν την πορεία τους προς την επιτυχία – «Βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στην εξέλιξη σας»

Αυτή η κρυφή δυνατότητα ασφαλείας στο Android απενεργοποιεί τους αισθητήρες με ένα πάτημα
περισσότερα
17:43 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας για την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το «καρφί» του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη Βουλή έφτασε λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) ο υπουργός Εθνικής...
17:34 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Ρωμανός: Όταν η τυφλή αντιπολιτευτική εμμονή συναντά την ασχετοσύνη

Απάντηση σε όσους σχολίασαν αρνητικά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον θάνατο του Διονύση ...
17:27 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συστήνεται Εθνική Επιτροπή επιστημόνων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Οι ανακοινώσεις Τσιάρα

Τη σύσταση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτ...
17:17 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου,...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς