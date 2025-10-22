Ανδρουλάκης: Θα πάμε την υπόθεση του Predator μέχρι το τέλος

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του στη δίκη για το Predator ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ήταν εκεί για να υπερασπιστεί την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα.

«Κάποιοι, όμως, λείπουν. Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα του Predator, αλλά επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους. Έχουν χρέος να απολογηθούν στον ελληνικό λαό», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όπως σημείωσε «η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί -όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-, εύρυθμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά να λειτουργήσουν παρακρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα πλήξουν το κύρος των θεσμών και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα μήνυμα: θα πάμε αυτήν την υπόθεση μέχρι το τέλος. Μέχρι να πληρώσουν εκείνοι που έπαιξαν αυτό το παρασκηνιακό, βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος της χώρας και της ποιότητας της Δημοκρατίας της».