Βάνα Μπάρμπα για την περιπέτεια της υγείας της: «Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βάνα Μπάρμπα
Φωτογραφία: Instagram/vanabarba_official

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βίωσε η Βάνα Μπάρμπα τον Μάιο του 2025, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη Νευρολογική Κλινική του Αιγινήτειου. Στη σημερινή (3/10) εκπομπή της Φαίης Σκορδά προβλήθηκε μία συνέντευξη που έδωσε η καλλιτέχνις στο «Buongiorno».

«Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι πέρασα δύσκολα. Απομονωμένη. Δεν ήθελα να δω άνθρωπο, όμως αισθάνομαι διαφορετική, πιο ευγνώμων στη ζωή και στον κόσμο, πιο χαρούμενη», ανέφερε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Μιλώντας για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, η επιτυχημένη ηθοποιός είπε ότι: «Με το πρόβλημα υγείας που πέρασα ένιωσα ότι η ζωή είναι μικρή, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει ταραχή. Δεν αξίζουμε τις ταραχές. Για ποιο λόγο; Και όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο και αρχίζω να προσέχω την κάθε μου λέξη. Καθετί που περνάμε είναι ένα μάθημα ζωής!».

«Αυτοί που αγαπούσα και αγαπάω ήταν δίπλα μου. Απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί, ενώ δεν ήταν. Δεν πειράζει όμως. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί», σημείωσε η Βάνα Μπάρμπα.

