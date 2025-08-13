Ξεσπά η Βάνα Μπάρμπα: «Eίναι αξιοθρήνητο, πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ»

Μέσα από τα social media επέλεξε η Βάνα Μπάρμπα να μοιραστεί την οργή της, το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αφορμή γι’ αυτό το διαδικτυακό ξέσπασμα της γνωστής ηθοποιού στάθηκαν οι χθεσινές συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη και οι διαχρονικές… καλοκαιρινές αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βάνα Μπάρμπα δημοσίευσε ένα απόσπασμα στο οποία και τόνισε τα εξής στην κάμερα. «Χθες έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση στο Σύνταγμα με πάρα πολύ κόσμο, για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αλλά τώρα, ποιον αφορά αυτό ε; Στο καλοκαίρι, στις διακοπές σας, στις σκαφάρες σας και στα στα ελικόπτερα. Τι να πω; Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Δηλαδή πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε ώρες ώρες;».

«Εννοείται ότι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν μπορεί να υπάρχουν. Πόσο νούμερα όμως μπορεί να είμαστε για να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το φαίνεσθαι; Πόσα likes θα έχουμε; Πόσους αξιαγάπητους ακολούθους θα έχουμε; Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Αλήθεια, νομίζω πως είναι αξιοθρήνητο. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ».

«Ξέρω θα με κακολογήσετε και θα πείτε “τι έχει πάθει αυτή;”, αλλά σας πληροφορώ ότι δεν έχω πάθει τίποτα. Απλά έχω κουραστεί να βλέπω αυτή τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον» κατέληξε η Βάνα Μπάρμπα σ’ αυτό το απρόσμενο, διαδικτυακό, ξέσπασμα της.