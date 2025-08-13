Ξεσπά η Βάνα Μπάρμπα: «Eίναι αξιοθρήνητο, πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Βάνα Μπάρμπα

Μέσα από τα social media επέλεξε η Βάνα Μπάρμπα να μοιραστεί την οργή της, το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αφορμή γι’ αυτό το διαδικτυακό ξέσπασμα της γνωστής ηθοποιού στάθηκαν οι χθεσινές συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη και οι διαχρονικές… καλοκαιρινές αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Βάνα Μπάρμπα για Φιλιππίδη: Μπορεί να ήταν αμετροεπής, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φερόταν τόσο βίαια απέναντι σε μια γυναίκα

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βάνα Μπάρμπα δημοσίευσε ένα απόσπασμα στο οποία και τόνισε τα εξής στην κάμερα. «Χθες έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση στο Σύνταγμα με πάρα πολύ κόσμο, για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αλλά τώρα, ποιον αφορά αυτό ε; Στο καλοκαίρι, στις διακοπές σας, στις σκαφάρες σας και στα στα ελικόπτερα. Τι να πω; Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Δηλαδή πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε ώρες ώρες;».

«Εννοείται ότι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν μπορεί να υπάρχουν. Πόσο νούμερα όμως μπορεί να είμαστε για να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το φαίνεσθαι; Πόσα likes θα έχουμε; Πόσους αξιαγάπητους ακολούθους θα έχουμε; Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Αλήθεια, νομίζω πως είναι αξιοθρήνητο. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ».

«Ξέρω θα με κακολογήσετε και θα πείτε “τι έχει πάθει αυτή;”, αλλά σας πληροφορώ ότι δεν έχω πάθει τίποτα. Απλά έχω κουραστεί να βλέπω αυτή τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον» κατέληξε η Βάνα Μπάρμπα σ’ αυτό το απρόσμενο, διαδικτυακό, ξέσπασμα της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
23:55 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Ευχαριστώ που είστε η οικογένειά μου» – Η νέα ανάρτηση από την Ίμπιζα για τα γενέθλιά της

Την Ίμπιζα επέλεξε φέτος η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Μάλιστα, μαζί της εί...
21:13 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Σάρον Στόουν: Λάμπει με τους 3 γιούς της στο κόκκινο χαλί του «Nobody 2»

Η χολιγουντιανή ηθοποιός Σάρον Στόουν (Sharon Stone), έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινί...
17:47 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η αποψινή συναυλία της στη Πάλαιρο Βόνιτσας – «Η σκέψη μου είναι κοντά σε όσους δοκιμάζονται»

Με δύο αναρτήσεις της στο προφίλ της στο Instagram το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), η Έλλη Κοκκί...
16:27 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Νίκος Ορφανός για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε: «Το έμαθα 20 μέρες αφού γεννήθηκε η κόρη μου»

Ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του αντιμετώπισε πριν από λίγο καιρό ο Νίκος Ορφανός. Ο γνωστ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια