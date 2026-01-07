Λουκίλα Καρρέρ για Μίμη Πλέσσα: «Δεν θυμόταν το “Τι σου κάνα και πίνεις” με την Πόλυ Πάνου»

Σύνοψη από το

  • Η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα, 14 μήνες μετά τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα, έδωσε συνέντευξη αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο συνθέτης στην εποχή του.
  • Η συνοδοιπόρος του σπουδαίου συνθέτη, εξήγησε ότι μέχρι το 1969, ο Μίμης Πλέσσας δεν είχε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία, με τα τραγούδια του «να είναι σκόρπια», ενώ αργότερα οι εταιρείες τον προσέγγιζαν όχι για να τον προβάλλουν, αλλά για να μην κάνει επιτυχίες ο ανταγωνισμός.
  • Η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα αποκάλυψε ότι ο Μίμης Πλέσσας «δεν θυμόταν πολλά από τα τραγούδια του» και δεν είχε πιστέψει στη δύναμη του ρεπερτορίου του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μίμης Πλέσσας Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα

Η απώλεια του Μίμη Πλέσσα τον Οκτώβριο του 2024 σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Δεκατέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του σπουδαίου συνθέτη, η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συνοδοιπόρος του Μίμη Πλέσσα από τη δεκαετία του ’80 μέχρι και τον θάνατό του, αναφέρθηκε στην πορεία του μεγάλου μουσικού.

«Ενοχλούσε στην εποχή του πολύ το ότι ο Πλέσσας μπορούσε να είναι επικίνδυνος και γι’ αυτό τον χώριζαν από τους ερμηνευτές που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες! Προσπαθούσαν να πάρουν τον ερμηνευτή και να μην πει ξανά Πλέσσα. Γράφω βιβλία γι’ αυτά, γιατί τα έχω μελετήσει και ήμουν μέσα εκεί», εξομολογήθηκε η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Από το ’52 που ασχολήθηκε με τη μουσική, μέχρι το ’69 που έκανε τον “Δρόμο”, που ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος, δεν είχε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία για να βγάλει τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του ήταν σκόρπια. Κλειστές οι πόρτες.

Μετά έπεσαν όλες οι εταιρείες επάνω, όχι για να προβάλλουν τον Πλέσσα, γιατί θέλω να είμαι αυστηρή σε αυτό, αλλά για να κάνει με εκείνους ένα χρόνο ένα δίσκο με ένα μεγάλο τους όνομα και να μην κάνει ο απέναντι ξανά μια τεράστια επιτυχία, για να είμαστε ειλικρινείς!».

«Δεν θυμόταν πολλά από τα τραγούδια του»

«Έβλεπα τον πόλεμο που γινόταν, από τη δική μου πλευρά, όχι δίπλα στον Μίμη, αυτή ήταν η ευλογία. Εγώ από τη δική μου πλευρά, μιας θαυμάστριας, μια συλλέκτριας, ήξερα τι γινόταν. Και γι’ αυτό όταν τον συνάντησα είδα έναν αγαθό άνθρωπο που δεν είχε ιδέα τι έχει γράψει. Δεν θυμόταν πολλά από τα τραγούδια του και κυρίως δεν είχε πιστέψει στη δύναμη του ρεπερτορίου του», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα ανέφερε: «Όταν λοιπόν θυμάμαι μία φορά του είπα να βάλει και το “Όλα δικά σου μάτια μου”, το ’93-’94, μου απαντάει: “Έλα τώρα, ποιος το ξέρει; Αυτό επισκιάστηκε από άλλα”.

Το βάζουμε, είμαστε σε ένα μεγάλο χώρο, εγώ είμαι κάπου ανακατεμένη στον κόσμο, γιατί ήθελα να ακούω τα σχόλια, και ακούει ένα στάδιο να τραγουδάει το “Όλα δικά σου μάτια μου”.

Με μία δεύτερη εκτέλεση τα τραγούδια, όπως έγινε με το “Τι σου κάνα και πίνεις” και την φίλη μου την Μελίνα Ασλανίδου, που το έβγαλε ξανά εκείνη… Ο Μίμης δεν το θυμόταν το “Τι σου κάνα και πίνεις” με την Πόλυ Πάνου. Όταν το έπαιξα στο ραδιόφωνο μου είπε: “Αυτό δεν είναι δικό μου. Γιατί είπες ότι είναι δικό μου”. Σε πολλά τραγούδια το έλεγε αυτό! Με μία επανεκτέλεση λοιπόν, έχουν να βγουν πολλά τραγούδια, έχει πολλά ωραία κρυμμένα διαμαντάκια».

22:42 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Δανάη Μπάρκα: Έκανε τατουάζ για τον παππού της – «Εύχομαι εκεί ψηλά να είναι γαλήνιος κι ευτυχισμένος»

Την πολύ τρυφερή ιστορία πίσω από το νέο τατουάζ που έκανε, το οποίο είναι αφιερωμένο στον παπ...
20:18 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αγγελική Ηλιάδη για τη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ: «Η επιθυμία της πρέπει να γίνει σεβαστή»

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που η Καίτη Γκρέυ έφυγε από τη ζωή. Η ...
19:26 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Νατάσα Θεοδωρίδου: «Με ακολουθεί το ψέμα ότι μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Me...
18:45 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αντώνης Ρέμος: Ένα εκατομμύριο views για την «Δευτέρα»

Ο Αντώνης Ρέμος χαρίζει ακόμα μία μεγάλη και συναρπαστική επιτυχία, τη «Δευτέρα», που από την ...
