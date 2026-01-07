Λουκίλα Καρρέρ για Μίμη Πλέσσα: «Δεν θυμόταν το “Τι σου κάνα και πίνεις” με την Πόλυ Πάνου»

Η απώλεια του Μίμη Πλέσσα τον Οκτώβριο του 2024 σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Δεκατέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του σπουδαίου συνθέτη, η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συνοδοιπόρος του Μίμη Πλέσσα από τη δεκαετία του ’80 μέχρι και τον θάνατό του, αναφέρθηκε στην πορεία του μεγάλου μουσικού.

«Ενοχλούσε στην εποχή του πολύ το ότι ο Πλέσσας μπορούσε να είναι επικίνδυνος και γι’ αυτό τον χώριζαν από τους ερμηνευτές που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες! Προσπαθούσαν να πάρουν τον ερμηνευτή και να μην πει ξανά Πλέσσα. Γράφω βιβλία γι’ αυτά, γιατί τα έχω μελετήσει και ήμουν μέσα εκεί», εξομολογήθηκε η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Από το ’52 που ασχολήθηκε με τη μουσική, μέχρι το ’69 που έκανε τον “Δρόμο”, που ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος, δεν είχε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία για να βγάλει τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του ήταν σκόρπια. Κλειστές οι πόρτες.

Μετά έπεσαν όλες οι εταιρείες επάνω, όχι για να προβάλλουν τον Πλέσσα, γιατί θέλω να είμαι αυστηρή σε αυτό, αλλά για να κάνει με εκείνους ένα χρόνο ένα δίσκο με ένα μεγάλο τους όνομα και να μην κάνει ο απέναντι ξανά μια τεράστια επιτυχία, για να είμαστε ειλικρινείς!».

«Δεν θυμόταν πολλά από τα τραγούδια του»

«Έβλεπα τον πόλεμο που γινόταν, από τη δική μου πλευρά, όχι δίπλα στον Μίμη, αυτή ήταν η ευλογία. Εγώ από τη δική μου πλευρά, μιας θαυμάστριας, μια συλλέκτριας, ήξερα τι γινόταν. Και γι’ αυτό όταν τον συνάντησα είδα έναν αγαθό άνθρωπο που δεν είχε ιδέα τι έχει γράψει. Δεν θυμόταν πολλά από τα τραγούδια του και κυρίως δεν είχε πιστέψει στη δύναμη του ρεπερτορίου του», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Λουκίλα Καρρέρ – Πλέσσα ανέφερε: «Όταν λοιπόν θυμάμαι μία φορά του είπα να βάλει και το “Όλα δικά σου μάτια μου”, το ’93-’94, μου απαντάει: “Έλα τώρα, ποιος το ξέρει; Αυτό επισκιάστηκε από άλλα”.

Το βάζουμε, είμαστε σε ένα μεγάλο χώρο, εγώ είμαι κάπου ανακατεμένη στον κόσμο, γιατί ήθελα να ακούω τα σχόλια, και ακούει ένα στάδιο να τραγουδάει το “Όλα δικά σου μάτια μου”.

Με μία δεύτερη εκτέλεση τα τραγούδια, όπως έγινε με το “Τι σου κάνα και πίνεις” και την φίλη μου την Μελίνα Ασλανίδου, που το έβγαλε ξανά εκείνη… Ο Μίμης δεν το θυμόταν το “Τι σου κάνα και πίνεις” με την Πόλυ Πάνου. Όταν το έπαιξα στο ραδιόφωνο μου είπε: “Αυτό δεν είναι δικό μου. Γιατί είπες ότι είναι δικό μου”. Σε πολλά τραγούδια το έλεγε αυτό! Με μία επανεκτέλεση λοιπόν, έχουν να βγουν πολλά τραγούδια, έχει πολλά ωραία κρυμμένα διαμαντάκια».