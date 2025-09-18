Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Η προσαρμογή μου στην Αθήνα ήταν ό,τι χειρότερο έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου»

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Η προσαρμογή μου στην Αθήνα ήταν ό,τι χειρότερο έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου»

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε το πρωινό της Πέμπτης στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», παραχωρώντας μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε τόσο στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν μετακόμισε στην Αθήνα όσο και στις σκέψεις της για τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η νεαρή Youtuber παραδέχθηκε ότι η εγκατάστασή της στην πρωτεύουσα ήταν μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής της. «Η προσαρμογή μου στην Αθήνα ήταν ό,τι χειρότερο έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου. Περισσότερο γιατί δεν νοίκιασα ένα σπίτι και ήρθα να προσαρμοστώ σε μια δουλειά που ξέρω και να δω μόνο τη νέα πόλη. Έμαθα να οδηγώ εδώ, που δεν ήξερα και ήμουν νέα οδηγός, μπήκα στη διαδικασία να μάθω μια νέα δουλειά και να γνωρίσω νέους συνεργάτες», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως «ήταν νέα τα πάντα, ε δεν θα πέσω; Έπεσα πολύ τον πρώτο χρόνο. Δούλεψα πολύ και δεν είχα καθόλου χρόνο για τον εαυτό μου. Οπότε, η πρώτη χρονιά ήταν φρικτή».

Όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη σημείωσε ότι σήμερα το πρόβλημα είναι ο κορεσμός. «Στις ανθρώπινες σχέσεις πλέον νομίζω ότι το θέμα είναι ο κορεσμός. Πολύ μεγάλος κορεσμός, από τα dating apps βλέπεις συνεχώς “πιθανούς συντρόφους” που θα μπορούσες να έχεις μες στη μέρα. Ακόμη και έξω να βγεις για ένα ποτό, θα έλεγα πως είναι η κακή κουλτούρα της δικής μας γενιάς που δεν μας άφησε όμως την επιλογή».

