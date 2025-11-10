Σαρκοζί: Η πρώτη αντίδραση μετά την αποφυλάκισή του – «Με συγκίνησαν βαθιά τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης»

Στην απόδειξη της αθωότητάς του επικεντρώνεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος στην πρώτη του δήλωση μετά την αποφυλάκισή του υπό όρους ανέφερε ότι «η αλήθεια θα επικρατήσει».

Γαλλία: Δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση

«Καθώς ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν. Τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του στο Χ, ο 70χρονος πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας.

«Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Η υπόλοιπη ιστορία μένει να γραφτεί», προσέθεσε.

Σαρκοζί: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του με βραχιολάκι – Η φυλακή είναι «πολύ σκληρή» και «εξουθενωτική», λέει ο ίδιος

Το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε σήμερα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Το Εφετείο ανακοίνωσε ότι μετά την αποφυλάκιση του ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση διευκρινίζοντας ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δίκης.

Επίσης το Εφετείο αποφάσισε να απαγορεύσει εφεξής οποιαδήποτε συνάντηση του Νικόλα Σαρκοζί με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το Εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι δεν περίμενε να γνωρίσει την φυλακή στα 70 του χρόνια και ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

21:09 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

