Λευκός Οίκος: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο σε μία επίσκεψη χαμηλών τόνων μακριά από κάμερες. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη προέδρου της Συρίας από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946.

Ο πρόεδρος της Συρίας αφίχθη στις 11.37 τοπική ώρα (18.37 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ξένων κρατών.

Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως σε γενικές γραμμές συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιείται έξι μήνες μετά το πρώτο τετ α τετ τους στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για άρση των κυρώσεων και λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα δεν χαρακτηρίζεται πλέον «διεθνής τρομοκράτης» (Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης- Specially Designated Global Terrorist).