Λευκός Οίκος: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Συρίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Αχμέντ αλ Σάρα
Πηγή: ΑΡ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο σε μία επίσκεψη χαμηλών τόνων μακριά από κάμερες. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη προέδρου της Συρίας από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946.

Ο πρόεδρος της Συρίας αφίχθη στις 11.37 τοπική ώρα (18.37 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ξένων κρατών.

Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως σε γενικές γραμμές συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιείται έξι μήνες μετά το πρώτο τετ α τετ τους στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για άρση των κυρώσεων και λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα δεν χαρακτηρίζεται πλέον «διεθνής τρομοκράτης» (Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης- Specially Designated Global Terrorist).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Στουρνάρας για Τσίπρα: Τον είχα ενημερώσει για το κόστος των 100 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία από τη διαπραγμάτευση το...

Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Έρχεται νέα πληρωμή – Πότε θα γίνει και ποιους αφορά

Οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα μυστηριώδες νέο αντικείμενο να πετά ανάμεσα στην «εχθρική εξωγήινη απειλή» και τη Γη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 αστέρια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:14 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Σαρκοζί: Η πρώτη αντίδραση μετά την αποφυλάκισή του – «Με συγκίνησαν βαθιά τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης»

Στην απόδειξη της αθωότητάς του επικεντρώνεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο...
21:09 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: 1.024 παίκτες φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού – Προφυλακίστηκε πρόεδρος ομάδας

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη Δευτέρα (10/11) την προσωρινή κράτηση έξι Τούρκων ...
18:35 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Απειλεί με μήνυση 1 δισ. δολαρίων το BBC – Δίνει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να ζητήσει συγγνώμη και να αποσύρει το ντοκιμαντέρ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να μηνύσει το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, όπως δήλωσε...
18:10 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Συζήτησε τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κούσνερ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησε σήμερα στην Ιερουσαλήμ με τον Αμερικαν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα