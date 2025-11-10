Σοκ στη Μπενφίκα και την Εθνική Νορβηγίας: Ο Σιέλντερουπ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κοινοποίηση σεξουαλικού βίντεο με ανήλικους

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αντρέας Σιέλντερουπ
πηγή: EPA/MIGUEL A. LOPES

Ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα, Αντρέας Σιέλντερουπ, θα εμφανιστεί σε δικαστήριο στη Δανία για ακρόαση, μετά την παραδοχή ενοχής για την κοινοποίηση ενός παράνομου βίντεο, ανακοίνωσε (10/11) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας.

Το βίντεο των 27 δευτερολέπτων, που κοινοποιήθηκε στο Snapchat, ήταν σεξουαλικά άσεμνο και παρουσίαζε ανηλίκους, ανέφεραν τα δανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Σιέλντερουπ έκανε ένα λάθος, ένα πολύ σοβαρό λάθος, για το οποίο είναι ποινικά υπεύθυνος», δήλωσε η πρόεδρος της ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, στα μέσα ενημέρωσης. «Θα εμφανιστεί τώρα στο δικαστήριο για ακρόαση παραδοχής ενοχής στις 19 Νοεμβρίου», πρόσθεσε.

Ο 21χρονος επιθετικός ζήτησε συγγνώμη το Σάββατο το βράδυ στον λογαριασμό του στο Instagram, παραδεχόμενος ότι έκανε «ένα ηλίθιο λάθος» δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ έπαιζε στη Νόρντζελαντ.

«Έλαβα ένα σύντομο βίντεο και το προώθησα στον φίλο μου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, χωρίς να σκεφτώ καθαρά», είπε και πρόσθεσε: «Είδα μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα και όχι αυτό που έδειχνε το υπόλοιπο βίντεο. Ο φίλος μου, αφού το είδε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μου υπενθύμισε αμέσως ότι ήταν φυσικά παράνομο να το στείλω, οπότε το διέγραψα αμέσως».

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Δανίας, η κοινοποίηση σεξουαλικά άσεμνων εικόνων που αφορούν παιδιά τιμωρείται με πρόστιμο ή έως και δύο χρόνια φυλάκισης.
Τα ΜΜΕ της Δανίας αναφέρουν ότι αναμένεται να τιμωρηθεί με αναστολή.

Ο αριστερός εξτρέμ επιλέχθηκε να αγωνιστεί στον κρίσιμο αγώνα της Νορβηγίας εναντίον της Εσθονίας την Πέμπτη (13/11), έναν αγώνα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πρόκριση των Σκανδιναβών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.
«Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη τιμωρία», δήλωσε η Λίζε Κλάβενες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη: Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Στουρνάρας για Τσίπρα: Τον είχα ενημερώσει για το κόστος των 100 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία από τη διαπραγμάτευση το...

Οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα μυστηριώδες νέο αντικείμενο να πετά ανάμεσα στην «εχθρική εξωγήινη απειλή» και τη Γη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 αστέρια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:48 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

NBA: Οι Ρόκετς «λύγισαν» τους Μπακς παρά τους 37 πόντους του Αντετοκούνμπο – Σπουδαία εμφάνιση από Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μιλγουόκι, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε...
09:52 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Συγκίνηση με τον 67χρονο δρομέα που τερμάτισε τελευταίος – Δείτε βίντεο

Ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης, που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε, ολοκλήρωσε τον 42ο Αυθεντικό Μαρα...
09:33 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Γαμπρός και νύφη έτρεξαν μαζί με τους δρομείς – Δείτε βίντεο

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος που διεξήχθη στην Αθήνα χάρισε μεγάλες στιγμές συγκίνησης. Δεν έλ...
04:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Λένι Ουίλκενς: Πέθανε ο θρύλος του NBA – Υπήρξε 3 φορές Hall of Famer

Ο Λένι Ουίλκενς, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του NBA και άνθρωπος που σημ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα