Σοκ στη Μπενφίκα και την Εθνική Νορβηγίας: Ο Σιέλντερουπ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κοινοποίηση σεξουαλικού βίντεο με ανήλικους

Ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα, Αντρέας Σιέλντερουπ, θα εμφανιστεί σε δικαστήριο στη Δανία για ακρόαση, μετά την παραδοχή ενοχής για την κοινοποίηση ενός παράνομου βίντεο, ανακοίνωσε (10/11) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας.

Το βίντεο των 27 δευτερολέπτων, που κοινοποιήθηκε στο Snapchat, ήταν σεξουαλικά άσεμνο και παρουσίαζε ανηλίκους, ανέφεραν τα δανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Σιέλντερουπ έκανε ένα λάθος, ένα πολύ σοβαρό λάθος, για το οποίο είναι ποινικά υπεύθυνος», δήλωσε η πρόεδρος της ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, στα μέσα ενημέρωσης. «Θα εμφανιστεί τώρα στο δικαστήριο για ακρόαση παραδοχής ενοχής στις 19 Νοεμβρίου», πρόσθεσε.

Ο 21χρονος επιθετικός ζήτησε συγγνώμη το Σάββατο το βράδυ στον λογαριασμό του στο Instagram, παραδεχόμενος ότι έκανε «ένα ηλίθιο λάθος» δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ έπαιζε στη Νόρντζελαντ.

«Έλαβα ένα σύντομο βίντεο και το προώθησα στον φίλο μου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, χωρίς να σκεφτώ καθαρά», είπε και πρόσθεσε: «Είδα μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα και όχι αυτό που έδειχνε το υπόλοιπο βίντεο. Ο φίλος μου, αφού το είδε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μου υπενθύμισε αμέσως ότι ήταν φυσικά παράνομο να το στείλω, οπότε το διέγραψα αμέσως».

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Δανίας, η κοινοποίηση σεξουαλικά άσεμνων εικόνων που αφορούν παιδιά τιμωρείται με πρόστιμο ή έως και δύο χρόνια φυλάκισης.

Τα ΜΜΕ της Δανίας αναφέρουν ότι αναμένεται να τιμωρηθεί με αναστολή.

Ο αριστερός εξτρέμ επιλέχθηκε να αγωνιστεί στον κρίσιμο αγώνα της Νορβηγίας εναντίον της Εσθονίας την Πέμπτη (13/11), έναν αγώνα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πρόκριση των Σκανδιναβών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

«Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη τιμωρία», δήλωσε η Λίζε Κλάβενες.