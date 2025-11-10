Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο – Σχεδόν 100 χιλιοστά έπεσαν στο Ψαθί Μεγαλόπολης – ΧΑΡΤΗΣ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

βροχή καιρός κακοκαιρία Αθήνα

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm, ενώ ακολουθεί η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8 mm.

Ο χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Στουρνάρας για Τσίπρα: Τον είχα ενημερώσει για το κόστος των 100 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία από τη διαπραγμάτευση το...

Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Έρχεται νέα πληρωμή – Πότε θα γίνει και ποιους αφορά

Οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα μυστηριώδες νέο αντικείμενο να πετά ανάμεσα στην «εχθρική εξωγήινη απειλή» και τη Γη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 αστέρια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:46 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Άλιμος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας

Την κινητοποίηση των Αρχών έχει σημάνει η εξαφάνιση του 14χρονου Αρμανίκ από τον Άλιμο.  Η ανα...
19:30 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοιλ: «Πρέσβης» ή «πρέσβειρα»; – Τι απαντά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης

Ο γνωστός καθηγητής γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης τοποθετήθηκε για τη σωστή χρήση των όρων...
19:24 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Θλίψη στην δημοσιογραφική οικογένεια της Θεσσαλονίκης και του ΑΠΕ-ΜΠΕ προκαλεί η είδηση του θα...
19:15 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία περί βίαιης σύλληψης 13χρονου μαθητή

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του μαθητή, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταδίωξ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα