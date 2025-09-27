Νέα Υόρκη: Τεταμένο κλίμα πριν από την τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό

Η τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για θετική έκβαση. Το κλίμα βαραίνουν οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τόνισε πως η προοπτική της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας έχει «πεθάνει» και πως πρέπει να αναζητηθεί νέα βάση λύσης.

Παρά το αρνητικό περιβάλλον, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Νοέμβριο, θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό. Μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα, δηλαδή μετά τις 19 Οκτωβρίου. «Είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές. Εκτιμώ από τη συζήτηση που είχα με τον Γενικό γραμματέα του ΟΗΕ ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει αυτή η διευρυμένη συνάντηση, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιτέθηκε στις τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου, κατηγορώντας τον για «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στον μέγιστο βαθμό». Ο Κύπριος πρόεδρος απέρριψε κάθε συζήτηση περί λύσης δύο κρατών, τονίζοντας ότι η μόνη αποδεκτή προοπτική είναι η επανένωση της Κύπρου σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, πάντα με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και τις αξίες και αρχές του διεθνούς δικαίου. Κάλεσε δε τον κ. Ερντογάν «να τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση».