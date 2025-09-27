Νέα Υόρκη: Τεταμένο κλίμα πριν από την τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Υόρκη: Τεταμένο κλίμα πριν από την τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό

Η τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για θετική έκβαση. Το κλίμα βαραίνουν οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τόνισε πως η προοπτική της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας έχει «πεθάνει» και πως πρέπει να αναζητηθεί νέα βάση λύσης.

Παρά το αρνητικό περιβάλλον, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Νοέμβριο, θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό. Μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα, δηλαδή μετά τις 19 Οκτωβρίου. «Είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές. Εκτιμώ από τη συζήτηση που είχα με τον Γενικό γραμματέα του ΟΗΕ ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει αυτή η διευρυμένη συνάντηση, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιτέθηκε στις τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου, κατηγορώντας τον για «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στον μέγιστο βαθμό». Ο Κύπριος πρόεδρος απέρριψε κάθε συζήτηση περί λύσης δύο κρατών, τονίζοντας ότι η μόνη αποδεκτή προοπτική είναι η επανένωση της Κύπρου σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, πάντα με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και τις αξίες και αρχές του διεθνούς δικαίου. Κάλεσε δε τον κ. Ερντογάν «να τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:46 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πρόεδρος Ιράν: Δεν θα αποχωρήσουμε από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων παρά την επαναφορά κυρώσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθ...
03:00 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

NBC News: Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας...
02:28 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Διαδήλωση κατά του πολέμου στη Γάζα πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε στη Γενική ...
02:20 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γνωστά πάρτι porta potty – Παγίδευε γυναίκες από την Ουγκάντα με δήθεν δουλειές σε σούπερ μάρκετ

Ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα (Charles Mwesigwa), πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, συνελήφθη στα Η...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος