Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Μαχητικά κατέστρεψαν περίπου 1.000 εκτοξευτές ρουκετών

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι ανησυχίες για γενικευμένη σύρραξη αυξάνονται μετά τις πρόσφατες αιματηρές επιθέσεις στον Λίβανο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν εξαπολύσει τις πιο ισχυρές πυραυλικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, επικεντρώνοντας τις ενέργειές τους στον νότιο Λίβανο.

Στόχος των επιθέσεων ήταν οι θέσεις της Χεζμπολάχ, με εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών να καταστρέφονται, σύμφωνα με την ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση. Οι εκτοξευτές φέρεται να ήταν έτοιμοι για χρήση σε επίθεση κατά του Ισραήλ.

⭕️The IDF is currently striking Hezbollah targets in Lebanon to degrade Hezbollah’s terrorist capabilities and infrastructure.

For decades, Hezbollah has weaponized civilian homes, dug tunnels beneath them and used civilians as human shields—having turned southern Lebanon into…

— Israel Defense Forces (@IDF) September 19, 2024