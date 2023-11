Γάζα: Βίντεο από την στιγμή που ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (16/11) ότι κατέστρεψαν την κατοικία του ανώτατου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής μαχητικών τη νύχτα.

«Η κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή, χτυπήθηκε καθώς τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας» ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.

The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U

