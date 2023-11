Γάζα: Μπήκαν ισραηλινές μπουλντόζες στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα – Φιλοξενεί πάνω από 2.000 ανθρώπους

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα (16/11) ότι ο στρατός του Ισραήλ ανέπτυξε μπουλντόζες στο νοσοκομείο Ας Σίφα, που κατ’ αυτόν ενδέχεται να χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν τμήματα της νότιας εισόδου» του κέντρου υγείας, ανέφερε το υπουργείο σε λακωνική ανακοίνωσή του στα αραβικά.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο νοσοκομείο.

Israeli troops entered Al Shifa, Gaza’s biggest hospital, as they contend that Hamas fighters have the ‘beating heart’ of their operations in tunnels beneath the hospital, which Hamas denies https://t.co/O8lDbQ3J89 pic.twitter.com/VEYWZ5lYUH

— Reuters (@Reuters) November 15, 2023