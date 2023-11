Τραγωδία στην Κίνα: Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο – Τουλάχιστον 26 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 63 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ακίνητο στην επαρχία Σανσί, στη βόρεια Κίνα, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση, το δίκτυο CCTV.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περί τις 06:50 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 00:50 ώρα Ελλάδας), σε πολυώροφο κτίριο της εταιρείας παραγωγής άνθρακα Yongju, στην πόλη Λουλιάνγκ, στην επαρχία Σανσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Breaking News: Major fire engulfs office building in Lvliang, Shanxi. At least 11 confirmed dead, 51 hospitalized. On Nov 16, a fire erupted at the Yongju Coal Industry building in Lishi District, Lvliang City, Shanxi Province. Official reports state 51 people were hospitalized,… pic.twitter.com/p7XbLWAYgc

