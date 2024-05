ΗΠΑ: Βουλευτής και η σύζυγος του κατηγορούνται για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος     

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη χθες Παρασκευή σε μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση στην οποία ενέχονται μεξικανική τράπεζα και δημόσια εταιρεία υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν, ανακοινώθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ.

Βουλευτής που εκπροσωπεί την πολιτεία Τέξας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χένρι Κουέγιαρ, έλαβε περίπου 600.000 δολάρια για να εξυπηρετήσει συμφέροντα της τράπεζας και της εταιρείας για περίοδο επτά ετών, ως τουλάχιστον τον Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Democratic Rep. Henry Cuellar and his wife were indicted on more than a dozen federal charges alleging they accepted nearly $600,000 in bribes from an oil company owned by the government of Azerbaijan and a Mexican bank, the Justice Department said Friday. pic.twitter.com/unqz0Q2KaR

«Σε αντάλλαγμα για δωροδοκίες από εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν, ο βουλευτής Κουέγιαρ δέχθηκε να χρησιμοποιήσει το αξίωμά του για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπέρ του Αζερμπαϊτζάν», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ενώ, δεχόμενος δωροδοκίες από τη μεξικανική τράπεζα, ο Χένρι Κουέγιαρ «δέχθηκε να επηρεάσει τη νομοθετική δραστηριότητα, να συμβουλεύσει και να ασκήσει πίεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης» για να εξασφαλίσει «ευνοϊκά μέτρα» γι’ αυτήν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα ποσά ξεπλύθηκαν μέσω εταιρειών-βιτρινών που ανήκουν στη σύζυγό του, την Ιμέλντα Κουέγιαρ, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε επίσης δίωξη.

Το ζευγάρι παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χθες Παρασκευή προτού απελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους. Τον πολιτικό και τη σύζυγό του βαρύνουν αντίστοιχα πάνω από δέκα κατηγορίες.

U.S. Congressman Henry Cuellar & His Wife Charged with Bribery, Unlawful Foreign Influence & Money Laundering Schemes

Congressman Allegedly Accepted $600,000 in Bribes from Two Foreign Entities in Exchange for Official Acts as a Member of Congress

🔗: https://t.co/V8jzilwdWR pic.twitter.com/aYBaTjSqvN

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 3, 2024