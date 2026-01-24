Βενεζουέλα: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Καράκας ζητούν την απελευθέρωση του Μαδούρο – Συνθήματα με drones στον ουρανό

  • Χιλιάδες υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο Καράκας, ζητώντας την απελευθέρωσή του, καθώς ο ίδιος και η σύζυγός του παραμένουν αιχμάλωτοι μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.
  • Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, παρά τις προσπάθειες για στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον, εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.
  • Οι διαδηλωτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη σύλληψη του Μαδούρο «παράνομη» και «άδικη», με τον υπουργό Εσωτερικών να δηλώνει πως «ο μεγαλύτερος θρίαμβός μας αυτήν την περίοδο θα είναι η επιστροφή του προέδρου Μαδούρο και της (πρώτης κυρίας) Σίλια».
Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – ο οποίος αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύζυγό του κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου – διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο Καράκας ζητώντας την απελευθέρωσή του. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της συμπλήρωσης 68 χρόνων από την πτώση της δικτατορίας του Μάρκος Πέρες Χιμένες (1948-1958).

Η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ροδρίγκες λέει πως διεξάγει διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει μεν επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον αλλά η κυβέρνησή της εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροδρίγκες απομακρύνει από την κυβέρνηση τον πρώην υπουργό Βιομηχανίας, «πιστό» συνεργάτη του ανατραπέντος Μαδούρο

«Θέλουμε να γυρίσουν πίσω», έγραφε ένα τεράστιο πανό που αναρτήθηκε κοντά στην πλατεία Ο’Λίρι, στο κέντρο του Καράκας. Η Μαρλίν Μπλάνκο, μια 65χρονη λογίστρια, τόνισε πως η σύλληψη του Μαδούρο ήταν «παράνομη» και «άδικη». «Το πετρέλαιο μας ανήκει. Και πρέπει να πληρωθεί, ως οφείλουν», συμπλήρωσε αναφερόμενη στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

«Ο μεγαλύτερος θρίαμβός μας αυτήν την περίοδο θα είναι η επιστροφή του προέδρου Μαδούρο και της (πρώτης κυρίας) Σίλια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έχει «την πλήρη υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

