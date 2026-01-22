Η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ροδρίγκες λέει πως διεξάγει διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε πως έχει αρχίσει διαδικασία διαλόγου με τις ΗΠΑ «χωρίς κανέναν φόβο».
  • Ο Λευκός Οίκος έχει σκοπό να την προσκαλέσει, ενώ η Ροδρίγκες τόνισε πως ο διάλογος αποσκοπεί «να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων, οι δυσκολίες… για να θιγούν μέσω της οδού της διπλωματίας».
  • Η έναρξη του διαλόγου πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία της Ροδρίγκες στις 5 Ιανουαρίου και την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ροδρίγκες λέει πως διεξάγει διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ
(Photo by Federico PARRA / AFP)

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε χθες Τετάρτη πως έχει αρχίσει διαδικασία διαλόγου με τις ΗΠΑ «χωρίς κανέναν φόβο», ενώ ο Λευκός Οίκος έκανε σαφές πως έχει σκοπό να την προσκαλέσει σε ημερομηνία που μένει να διευκρινιστεί.

Βενεζουέλα: Αντιμέτωπη με εσωτερικές διαιρέσεις, η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες ενισχύει την εξουσία της

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς κανέναν φόβο, για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων, οι δυσκολίες, οι πιο ευαίσθητες και οι λιγότερο ευαίσθητες, για να θιγούν μέσω της οδού της διπλωματίας», ανέφερε η προσωρινή αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκειά συνάντησής της με αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους–δημάρχους και κυβερνήτες πολιτειών–μερικές εβδομάδες αφού ορκίστηκε και ανέλαβε, την 5η Ιανουαρίου, δυο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην καρδιά της πρωτεύουσας Καράκας από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

04:01 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Πάνω από 3.000 οι νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τετάρτη (21/1) ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν...
01:22 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

O Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα είναι στο πλευρό των ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «θα είναι στο πλευρό» των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, διαβ...
00:42 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

«Σαστισμένοι» οι Γροιλανδοί από τις «ολέθριες» απειλές εξαγοράς τους από τον Τραμπ, δηλώνει η Υπουργός Επιχειρήσεων της χώρας

Οι Γροιλανδοί είναι «σαστισμένοι» από την «ολέθρια» προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τ...
23:34 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο λόγω φωτιάς σε κοντινή απόσταση που τέθηκε υπό έλεγχο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Νταβός, όταν εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο του Π...
