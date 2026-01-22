«Ψεύδεται»: Οι Γροιλανδοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την πρόταση Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» για τη Γροιλανδία αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό στην αυτόνομη νήσο, τμήμα της Δανίας.
  • Γροιλανδοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Νούουκ φάνηκαν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, με κάποιους να δηλώνουν χαρακτηριστικά: «απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται» και «Δεν τον πιστεύω».
  • Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 85% των Γροιλανδών απορρίπτει την ιδέα η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ, με μόλις το 6% να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

«Ψεύδεται»: Οι Γροιλανδοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την πρόταση Τραμπ

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» για την υπόθεση της Γροιλανδίας αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό στην αυτόνομη νήσο, τμήμα της Δανίας, την οποία έχει καταστήσει σαφές ότι ορέγεται ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σαστισμένοι» οι Γροιλανδοί από τις «ολέθριες» απειλές εξαγοράς τους από τον Τραμπ, δηλώνει η Υπουργός Επιχειρήσεων της χώρας

Γροιλανδοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Νούουκ, την πρωτεύουσα, φάνηκαν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους μαθαίνοντας την είδηση, ή είπαν πως δεν πιστεύουν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.

Είναι «απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται», είπε ο Μίκελ Νίλσεν, 47χρονος τεχνίτης. «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει–και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», επέμεινε.

Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

Στον ελβετικό χιονοδρομικό σταθμό του Νταβός, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως συμφώνησε όσον αφορά το πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε.

Ο κ. Ρούτε είχε «πολύ παραγωγική συζήτηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε από την πλευρά της εκπρόσωπος του επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού.

«Ποιον, τον Τραμπ; Δεν τον πιστεύω», ήταν η αντίδραση της Άνακ, νοσηλεύτριας-βοηθού, 64 ετών.

«Η Γροιλανδία είναι η χώρα των Γροιλανδών. Δεν γίνεται να την αποκτήσεις έτσι, για οποιονδήποτε λόγο. Οπωσδήποτε όχι αν είσαι ο Τραμπ», πρόσθεσε.

Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Μίκι, ο οποίος ζήτησε να μη μεταδοθεί το επώνυμό του.

«Λέει κάτι και, δυο λεπτά αργότερα, λέει το αντίθετο. Είναι δύσκολο να τον πιστέψεις», εξήγησε ο άνδρας 31 ετών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών απορρίπτει την ιδέα η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. Μόλις το 6% θα αντιμετώπιζε θετικά το ενδεχόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

01:22 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

O Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα είναι στο πλευρό των ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «θα είναι στο πλευρό» των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, διαβ...
00:42 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

«Σαστισμένοι» οι Γροιλανδοί από τις «ολέθριες» απειλές εξαγοράς τους από τον Τραμπ, δηλώνει η Υπουργός Επιχειρήσεων της χώρας

Οι Γροιλανδοί είναι «σαστισμένοι» από την «ολέθρια» προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τ...
23:34 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο λόγω φωτιάς σε κοντινή απόσταση που τέθηκε υπό έλεγχο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Νταβός, όταν εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο του Π...
23:03 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για ...
