Βενεζουέλα: Αντιμέτωπη με εσωτερικές διαιρέσεις, η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες ενισχύει την εξουσία της

Στις 12 ημέρες που έχουν περάσει από την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες εργάζεται για την εδραίωση της εξουσίας της, τοποθετώντας πιστούς της σε καίριες θέσεις, για να προστατευθεί από εσωτερικές απειλές, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, μεταδίδει το Reuters.

Η 56χρονη Ροδρίγκες, μια ήσυχη αλλά αυστηρή τεχνοκράτης που διετέλεσε αντιπρόεδρος και υπουργός πετρελαίου, διόρισε έναν κεντρικό τραπεζίτη για να τη βοηθήσει στη διαχείριση της οικονομίας, έναν επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και, κυρίως, έναν νέο επικεφαλής της επίφοβης DGCIM της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας που δημιουργήθηκε πριν από δεκαετίες με την βοήθεια της Κούβας.

Ο 65χρονος υποστράτηγος Gustavo Gonzalez θα ηγηθεί πλέον της εν λόγω υπηρεσίας, μια κίνηση που τρεις πηγές με γνώση της κυβέρνησης χαρακτήρισαν ως μια πρώιμη στρατηγική της προσωρινής προέδρου για να αντιμετωπίσει αυτό που πολλοί στη Βενεζουέλα θεωρούν ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ηγεσία της: τον Ντιοσντάντο Καμπέλο, τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας που έχει επαφές με τις ΗΠΑ, αλλά και στενούς δεσμούς με τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις φοβερές συμμορίες μοτοσικλετιστών «colectivos», οι οποίες έχουν σκοτώσει υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Χρειάζεται την βοήθεια των ΗΠΑ

«Είναι πολύ σαφές ότι δεν έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει χωρίς τη συγκατάθεση των Αμερικανών», δήλωσε μια πηγή κοντά στην κυβέρνηση. «Ήδη προχωρά σε μεταρρυθμίσεις των ενόπλων δυνάμεων, απομακρύνοντας άτομα και διορίζοντας νέους αξιωματούχους».

Συνεντεύξεις με επτά πηγές στη Βενεζουέλα, μεταξύ των οποίων διπλωμάτες, επιχειρηματίες και πολιτικοί, αποκαλύπτουν με λεπτομέρειες που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα το ρήγμα στο επίκεντρο της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και τους κινδύνους που αυτό ενέχει για την Ροδρίγκες, η οποία προσπαθεί να εδραιώσει τον εσωτερικό έλεγχό της, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συμμορφώνεται με τις επιταγές της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τις πωλήσεις πετρελαίου. Οι πηγές μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, φοβούμενες αντίποινα.

Η δύσκολη ισορροπία που προσπαθεί να διατηρήσει η Ροδρίγκες ήταν εμφανής στην πρώτη σημαντική ομιλία της από την ανάληψη των καθηκόντων της. Σε εθνική ετήσια ομιλία της στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, κάλεσε σε ενότητα, τόνισε την καλή της πίστη ως πιστή αναπληρώτρια του Μαδούρο και υποσχέθηκε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική της Βενεζουέλας με αυξημένες επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου.

Το υπουργείο επικοινωνιών της Βενεζουέλας, το οποίο χειρίζεται όλες τις ερωτήσεις του Τύπου για την κυβέρνηση και για μεμονωμένους αξιωματούχους, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με αυτό το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε σε ερωτήσεις που του έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Reuters, παραπέμποντας σε πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι η Ροδρίγκες «ήταν πολύ καλή στη συνεργασία» και ότι περίμενε να την επισκεφτεί κάποια στιγμή στην Ουάσινγκτον.

Ο εσωτερικός ανταγωνισμός

Η Ροδρίγκες – που έχει το παρατσούκλι «η τσαρίνα» λόγω των επιχειρηματικών της συνδέσεων – έχει ευρεία επιρροή στους πολιτικούς μοχλούς εξουσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κρίσιμης πετρελαϊκής βιομηχανίας, και τώρα απολαμβάνει επίσης την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή η υποστήριξη φάνηκε να τονίζεται εκ νέου την Πέμπτη, όταν η Ροδρίγκες συναντήθηκε με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στο Καράκας. Βασικός της αντίπαλος είναι η άλλη μεγάλη κύρια φατρία της οποίας ηγείται ο Καμπέλο.

Ο υπουργός εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος PSUV, είναι πρώην στρατιώτης και έχει εβδομαδιαία εκπομπή τεσσάρων ωρών στην κρατική τηλεόραση, η οποία μεταδίδεται εδώ και 12 χρόνια.

Η πρώτη δημόσια ενέργειά του μετά τη σύλληψη του Μαδούρο ήταν να εμφανιστεί στην οθόνη ντυμένος με αλεξίσφαιρο γιλέκο και περιτριγυρισμένος από ένοπλους φρουρούς, λέγοντας ότι ηγείται του συνθήματος: «Το να αμφιβάλλεις είναι προδοσία».