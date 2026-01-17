Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός επιτίθεται με παράνομο βίντεο σε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος ανήκε στο κόμμα του

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός επιτίθεται με παράνομο βίντεο σε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος ανήκε στο κόμμα του

«Ενας πρωθυπουργός, ο οποίος κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει off the record, επιτίθεται με ένα παράνομο βίντεο σε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος ανήκε στο κόμμα του» τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι «το χειρότερο είναι η προπαγάνδα που έγινε και η δολοφονία χαρακτήρα του συγκεκριμένου ανδρός. Το δυστύχημα για την κυβέρνηση είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν τους πιστεύει».

Σε άλλη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστηρίζει: «Απορεί κανείς με το θράσος του πρωθυπουργού, όταν μιλάει για διάλογο και προκαταβολικά λέει ότι δεν μπορεί να δώσει τίποτα και απλά κάνει διάλογο, μονόλογο δηλαδή, για τις τηλεοπτικές κάμερες και για επικοινωνία, αφού δεν δίνει τα λεφτά που δικαιούνται οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, διότι προηγούνται οι γαλάζιες ακρίδες, κολλητοί της ΝΔ και του Μαξίμου».

