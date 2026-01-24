Κολομβία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κοκαΐνης

(AP Photo/Rodrigo Abd)

Έκρηξη σε παράνομο εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στη νοτιοδυτική Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα άλλων, όπως ανακοίνωσε η κολομβιανή αστυνομία χθες Παρασκευή.

Κολομβία: Ο ELN δηλώνει έτοιμος για συμμαχία ανταρτών σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε «τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου», ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Χέιρο Ουρέα Ρόσο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διαδικασία παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας.

Κολομβία: Συνάντηση Πέτρο – Τραμπ στις 3 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο

«Τι έκανε ένα εργαστήριο κοκαΐνης σε μια ζώνη ειρήνης;» δήλωσε ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο σε ομιλία του την Παρασκευή. Το παράνομο εργαστήριο βρισκόταν σε κοινότητα αυτοχθόνων στον νομό Ναρίνιο, μια περιοχή με μεγάλες καλλιέργειες κόκας και σημαντική παρουσία ανταρτών. Τα θύματα εργάζονταν για λογαριασμό μιας παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η οποία δεν υπέγραψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016.

Η αντάρτικη ομάδα που ονομάζεται «Εθνικό Συντονιστικό του Μπολιβαριανού Στρατού», επιβεβαίωσε το περιστατικό, αποδίδοντας το σε ανθρώπινο λάθος. «Λόγω ανθρώπινου λάθους και του χειρισμού των φιαλών αερίου… το μέρος τυλίχτηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ με πληροφορίες από Le Monde

