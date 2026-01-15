Κολομβία: Συνάντηση Πέτρο – Τραμπ στις 3 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο

  • Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 3 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο. Αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί αποκλιμάκωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
  • Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια περίοδο έντασης και δοκιμασίας στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Μπογκοτά λόγω πολιτικών και διπλωματικών διαφωνιών. Η επικείμενη συνάντηση εκλαμβάνεται ως ένδειξη διάθεσης επαναπροσέγγισης και διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο.
  • Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ατζέντα, η συνάντηση Πέτρο–Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επανακαθορισμού των σχέσεων των δύο χωρών.
Τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 3 Φεβρουαρίου, επί αμερικανικού εδάφους, επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κολομβία Γουστάβο Πέτρο, σηματοδοτώντας αποκλιμάκωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

«Θα γίνει την 3η Φεβρουαρίου. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Αποκλιμάκωση μετά από περίοδο έντασης
Η ανακοίνωση της συνάντησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Μπογκοτά είχαν δοκιμαστεί από πολιτικές και διπλωματικές διαφωνίες, με την επικείμενη συνάντηση να εκλαμβάνεται ως ένδειξη διάθεσης επαναπροσέγγισης και διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών, ωστόσο η συνάντηση Πέτρο–Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επανακαθορισμού των σχέσεων των δύο χωρών.

