Ταξί: Τραβούν χειρόφρενο και σήμερα οι οδηγοί

Σύνοψη από το

  • Συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη (15/1), η απεργία των ταξί της Αττικής, ύστερα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
  • Οι οδηγοί επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα οχήματά τους. Ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης.
  • Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, όπου θα παραδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί - πορεία

Συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη (15/1), η απεργία των ταξί της Αττικής, ύστερα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Οι οδηγοί επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα οχήματά τους.

Οι αυτοκινητιστές έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου. Από εκεί θα ξεκινήσουν πεζή πορεία προς τη Βουλή, όπου σκοπεύουν να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να παραδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Όπως τονίζουν, ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και τη θέσπιση ενός ρεαλιστικού μεταβατικού σταδίου, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των επαγγελματιών οδηγών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:10 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια: «Δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, είδαμε κάτω το σαγόνι», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια η άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας 16χρονος μαθητής, την ώρα πο...
03:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Χαϊδάρι: Αναστάτωση για λύκο που περιπλανιέται στους δρόμους – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους του Χαϊδαρίου η εμφάνιση λύκου μέσα σε κατοικημένη περιοχ...
01:02 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Κως: Ξεκίνησε η δίκη του 40χρονου που ασελγούσε στην ανήλικη κόρη της πρώην του

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω η εκδίκαση της υπόθεσης του 40χρονου που κατηγορείται ...
00:17 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε δεκτή ο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι