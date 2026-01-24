Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη 34 χωρών για την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο στις 11 Φεβρουαρίου

Σύνοψη από το

  • Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη που διοργανώνουν οι ΗΠΑ για να εξετάσουν τις προτεραιότητες σε θέματα ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο.
  • Η διάσκεψη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Το Πεντάγωνο υπογραμμίζει πως «οι χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο μοιράζονται βαθείς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα».
  • Της διάσκεψης θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, ενώ έχουν προσκληθεί και αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.
Οι ΗΠΑ συγκαλούν στρατιωτική διάσκεψη 34 χωρών για την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο στις 11 Φεβρουαρίου
O πτέραρχος Νταν Κέιν

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα συμμετάσχουν στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη που διοργανώνουν οι ΗΠΑ για να εξετάσουν τις προτεραιότητες σε θέματα ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Πεντάγωνο, λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ροδρίγκες λέει πως διεξάγει διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ

«Οι χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο μοιράζονται βαθείς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα», προς όφελος της μακροχρόνιας ασφάλειας και ευημερίας τόσο των ΗΠΑ όσο και της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Της διάσκεψης θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Νταν Κέιν.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ακόμα ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στη διάσκεψη έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

00:46 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, έδωσαν οι Γάλλοι – Καρέ καρέ η εντυπωσιακή επιχείρηση

Βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών ειδικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου τη...
23:03 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

New York Times: Ο Πούτιν έχει σοβαρό ανταγωνιστή στην άσκηση ανεξέλεγκτης ισχύος, τον Τραμπ

Έχει κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει σε ευρωπαϊκές εκλογές. Κάνει έρευνες στα σπίτια δημοσιογράφων...
22:54 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Κούβας για να εμποδιστούν οι εισαγωγές πετρελαίου

Η κυβέρνηση του  Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στ...
22:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Άμπου Ντάμπι: Χωρίς αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Συνεχίζονται το Σάββατο οι τριμερείς συνομιλίες

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσο...
