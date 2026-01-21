Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ακόμα ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Στην έβδομη κατάσχεση τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική. Όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom) πρόκειται για το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Sagitta.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της κατάληψης του δεξαμενόπλοιου.

This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681

— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Επίσης στην ανάρτηση τονίζεται ότι οι «αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επισημαίνουν ότι, καθώς η κοινή στρατιωτική δύναμη επιχειρεί στο Δυτικό Ημισφαίριο, η ασφάλεια του αμερικανικού λαού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters