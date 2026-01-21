Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ακόμα ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν χθες Τρίτη στην έβδομη κατάσχεση τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, στην Καραϊβική. Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Sagitta.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.
  • Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του Sagitta, η οποία συνοδεύτηκε από βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της κατάληψης.
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ακόμα ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Στην έβδομη κατάσχεση τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική. Όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom) πρόκειται για το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Sagitta.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της κατάληψης του δεξαμενόπλοιου.

Επίσης στην ανάρτηση τονίζεται ότι οι «αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επισημαίνουν ότι, καθώς η κοινή στρατιωτική δύναμη επιχειρεί στο Δυτικό Ημισφαίριο, η ασφάλεια του αμερικανικού λαού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

