La Liga: Εύκολη νίκη για την Μπαρτσελόνα επί της Χετάφε – Στο -2 οι Καταλανοί από την Ρεάλ Μαδρίτης

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
πηγή: EPA/Alberto Estevez

Με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει δύο γκολ (15΄ & 34΄) και τον Ντάνι Όλμο να έχει γκολ (62΄) και ασίστ, η Μπαρτσελόνα έφτασε άνετα στη νίκη, με 3-0, επί της Χετάφε, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της La Liga. Με την 4η νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα, οι Καταλανοί επέστρεψαν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1

(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4
(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0
(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Σεβίλη 1-2
(17΄πεν. Βιθέντε – 10΄ Βάργκας, 67΄ Αλέξις Σάντσες)

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1
(69΄ Μικαουτάτζε, 85΄ Γκεΐ – 45+6΄πεν. Μπούντιμιρ)

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
(73΄ Σανταμαρία, 90+3΄ Ντούρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 1-1
(65΄ Ντε Φρούτος – 49΄ Ιγκλέσιας)

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
(85΄ Μουρίτσι – 79΄ Γκάλαχερ)

Ελτσε-Οβιέδο 1-0
(9΄ Αντρέ Σίλβα)

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 3-0
(15΄ & 34΄ Τόρες, 62΄ Όλμο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 15
Μπαρτσελόνα 13
Βιγιαρεάλ 10
Εσπανιόλ 10
Έλτσε 9
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Σεβίλη 7
Αλαβές 7
Βαλένθια 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 6
Οσασούνα 6
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5 -6αγ.
Λεβάντε 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 2
Τζιρόνα 1

