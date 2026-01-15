Αστέρας Τρίπολης: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αστέρας Τρίπολης, Μίλαν Ράσταβατς

Σε νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του προχώρησε ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς ο Κρις Κόουλμαν αποχώρησε από τον πάγκο της αρκαδικής ομάδας, μετά τη «βαριά» ήττα και τον αποκλεισμό στο κύπελλο από τον ΟΦΗ, ανακοινώνοντας σήμερα την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος θ’ αναλάβει για τρίτη φορά.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στην ομάδα που με έχει σημαδέψει. Δεν είναι ώρα για λόγια, αλλά για σκληρή δουλειά και πράξεις. Πρέπει όλοι μαζί εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και να βγάλουμε την ομάδα μας από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καλώ τον κόσμο του Αστέρα να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Σέρβου κόουτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac. Ο κ. Rastavac γεννήθηκε στη 1 Νεομβρίου 1973 και κατάγεται από την Σερβία. Ήταν προπονητής της ομάδας μας σε άλλες δύο περιόδους, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το καλοκαίρι του 2022 και από το καλοκαίρι του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Καλωσορίζουμε τον κ. Rastavac και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Στο προπονητικό επιτελείο του ASTERAS AKTOR εντάσσονται ως άμεσοι συνεργάτες του κ. Rastavac ο κ. Goran Saula, ο οποίος εργάστηκε και στο παρελθόν στην ομάδα μας και ο κ. Milos Velebit με καταγωγή επίσης από την Σερβία».

