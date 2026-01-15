Κάθειρξη 25 ετών σε Τούρκο διακινητή μεταναστών που συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη στη Σύμη

Βαριά ποινή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Α΄ Βαθμού Δωδεκανήσου σε 40χρονο Τούρκο διακινητή, ο οποίος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Σύμη. Ο κατηγορούμενος, το καλοκαίρι του 2024, με ταχύπλοο σκάφος μετέφερε και αποβίβασε 21 παράτυπους μετανάστες στην περιοχή του όρμου Μαραθούντας.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 57 ετών και 7 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 25 έτη, καθώς και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 400.500 ευρώ, σύμφωνα με την «Ροδιακή». Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Συνήγορος υπεράσπισης παραστάθηκε ο κ. Βασίλης Πάππου.

Η υπόθεση είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις λόγω των σκηνών που εκτυλίχθηκαν κατά τη σύλληψη, οι οποίες παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία. Για το περιστατικό είχε εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το ταχύπλοο σκάφος εντοπίστηκε στις 5 Αυγούστου 2024, λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, από δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Ο χειριστής αρνήθηκε να συμμορφωθεί στα φωτεινά και ηχητικά σήματα ακινητοποίησης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση του Λιμενικού, ο διακινητής προέβη σε επανειλημμένους επικίνδυνους ελιγμούς και απόπειρες εμβολισμού περιπολικού σκάφους. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν δύο προειδοποιητικές βολές χωρίς αποτέλεσμα και στη συνέχεια δύο στοχευμένες βολές στη μηχανή του ταχύπλοου. Το σκάφος ανέκοψε ταχύτητα, πραγματοποίησε αναστροφή και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά πλωτού του Λιμενικού, προκαλώντας τη θραύση του αεροθαλάμου και την ακινητοποίησή του.

Το ταχύπλοο τελικά βυθίστηκε, ενώ ο διακινητής τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σύμης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και νοσηλεύτηκε.

Παράλληλα, έρευνες από ξηράς στην ευρύτερη περιοχή οδήγησαν στον εντοπισμό 21 μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Σύμης. Σύμφωνα με την προανάκριση, είχαν ξεκινήσει από το Μποζμπουρούν της Τουρκίας και είχαν καταβάλει το ποσό των 4.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους στη Σύμη. Την προανάκριση διενήργησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Σύμης.