Ο θρυλικός Ελβετός τενίστας κατέκτησε τον τίτλο στη Βασιλεία για 10η φορά και έφτασε τους 103 τίτλους στην καριέρα του.

Ήταν μία ονειρική εβδομάδα για τον Ρότζερ Φέντερερ που όχι μόνο κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο στη φετινή χρονιά, αλλά το έκανε αποδίδοντας φανταστικό τένις και δείχνοντας ότι παρά τα 38 χρόνια είναι ακόμα στο πιο υψηλό επίπεδο και ελάχιστοι είναι οι παίκτες που μπορούν να τον κοντράρουν.

Phenomenal from Roger 🇨🇭

The moment @rogerfederer secured his 10th trophy in Basel & 103rd title of his career.

🎥: @TennisTV | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/moVk2M6jZF