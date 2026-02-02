Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026: Υδροχόοι, αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για τις σχέσεις σας

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (2/2/2026)

Κριός

Κριοί, ένα μέρος σας θέλει να παίξει και να δημιουργήσει. Επιπλέον, θέλετε να νιώσετε ζωντανοί μέσα στο σώμα σας, στην τέχνη σας, στις επιθυμίες σας. Ένα άλλο μέρος σας είναι προσανατολισμένο προς μακροπρόθεσμα οράματα, δίκτυα και συλλογικά μέλλοντα. Μπορεί να νιώθετε διχασμένοι ανάμεσα στο να ζείτε τη στιγμή και στο να χτίζετε για το αύριο. Παρατηρήστε πού αναβάλλετε τη χαρά στο όνομα της υπευθυνότητας και πού αποφεύγετε τη δέσμευση στο όνομα της ελευθερίας. Το «φάρμακο» είναι η ενσωμάτωση και των δύο.

Ταύρος

Ταύροι, στέκεστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, ανάμεσα στη φιλοδοξία και το αίσθημα του «ανήκειν». Από τη μία πλευρά είναι η εκδοχή του εαυτού σας που θέλει αναγνώριση και απτά επιτεύγματα. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο ιδιωτικός σας κόσμος, εκεί όπου εντοπίζεται η ανάγκη σας για ασφάλεια και αναζήτηση ενός συναισθηματικού καταφυγίου. Απλώς θυμηθείτε, η αληθινή σταθερότητα προέρχεται από την ευθυγράμμιση των εξωτερικών σας στόχων με τους εσωτερικούς σας ρυθμούς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, το μυαλό σας είναι σε εγρήγορση σήμερα, γεμάτο ιδέες, συζητήσεις και ξαφνικές αναλαμπές. Ταυτόχρονα, επεξεργάζεστε μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με το νόημα, την κατεύθυνση και αυτά στα οποία πιστεύετε πραγματικά. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι μικρές ανταλλαγές απόψεων ανοίγουν μεγάλες υπαρξιακές πόρτες. Αυτή είναι μια μέρα για συνειδητή επικοινωνία. Ακούστε με περιέργεια. Οι συνομιλίες σας διαμορφώνουν την κοσμοθεωρία σας.

Καρκίνος

Καρκίνοι, η σημερινή μέρα φέρνει την προσοχή στην αίσθηση της αξίας σας. Μπορεί να αναλογίζεστε τι δίνετε, τι λαμβάνετε και πού έχετε υπερβεί τα όριά σας από πίστη ή φόβο. Η αγάπη δεν απαιτεί αυτοθυσία. Η ασφάλεια δεν απαιτεί εγκατάλειψη του εαυτού σας. Αυτή η διέλευση σας ζητά να τιμήσετε την τρυφερότητά σας, ενώ στέκεστε σταθερά στις αξίες σας. Αξίζετε σχέσεις που τρέφουν την καρδιά σας.

Λέων

Λέοντες, αυτή είναι μια ισχυρή στιγμή «καθρεφτίσματος». Σας ζητείται να δείτε τον εαυτό σας μέσα από τα μάτια των άλλων και να δείτε τους άλλους χωρίς να χάσετε τον εαυτό σας. Οι συναισθηματικές σας ανάγκες, η ταυτότητα και η δημιουργική σας έκφραση είναι ενισχυμένες, ενώ οι δυναμικές των σχέσεων μοιάζουν έντονες. Μπορεί να λαχταράτε επιβεβαίωση, αφοσίωση και ορατή δέσμευση. Είναι παρούσα. Η σημερινή μέρα σάς διδάσκει ότι η λάμψη σας είναι πιο δυνατή όταν είναι ριζωμένη στην αυθεντικότητα, όχι στην έγκριση των άλλων.

Παρθένος

Παρθένοι, ο εσωτερικός σας κόσμος σάς μιλάει δυνατά σήμερα. Αναμνήσεις, όνειρα, διαισθήσεις και παλιά συναισθηματικά μοτίβα έρχονται στην επιφάνεια για να τα αξιολογήσετε. Μπορεί να νιώθετε πιο ευαίσθητοι από το συνηθισμένο, πιο «πορώδεις» και στοχαστικοί. Την ίδια στιγμή, οι καθημερινές υποχρεώσεις και οι πρακτικές απαιτήσεις συνεχίζουν να ζητούν την αποτελεσματικότητά σας. Αυτή η ένταση αποκαλύπτει πού έχετε παραμελήσει τη συναισθηματική σας φροντίδα. Η θεραπεία σας επιταχύνεται όταν αρχίσετε να αντιμετωπίζετε την εσωτερική σας ζωή με την ίδια αφοσίωση που δείχνετε στη δουλειά σας.

Ζυγός

Ζυγοί, η κοινωνικότητα και η δημιουργικότητα βρίσκονται σε έναν ανοιχτό διάλογο σήμερα. Μπορεί να νιώθετε διχασμένοι ανάμεσα στην υποχρέωση να είστε παρόντες για τους φίλους, τους συνεργάτες και τον κοινωνικό σας κύκλο, και στην ανάγκη να τιμήσετε τις δικές σας ρομαντικές, καλλιτεχνικές ή αισθησιακές επιθυμίες. Ίσως δίνετε προτεραιότητα στην αρμονία εις βάρος της αυτοέκφρασής σας, ή στην απόλαυση εις βάρος της υπευθυνότητας. Επιτρέψτε στη μοναδικότητά σας να εμπλουτίσει τις σχέσεις σας, αντί να την κρύβετε για να τις διατηρήσετε αλώβητες.

Σκορπιός

Σκορπιοί, ο δημόσιος ρόλος σας, η φήμη και οι φιλοδοξίες σας βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ οι ιδιωτικές συναισθηματικές σας ανάγκες ζητούν αθόρυβα την προσοχή σας. Μπορεί να νιώθετε την πίεση να δείχνετε συγκροτημένοι, ικανοί και ακλόνητοι, ακόμη κι αν βαθιά μέσα σας λαχταράτε τρυφερότητα και επιβεβαίωση. Αυτή είναι μια πρόσκληση να επαναπροσδιορίσετε τη δύναμη. Η πραγματική ηγεσία περιλαμβάνει και την ευάλωτη πλευρά σας.

Τοξότης

Τοξότες, η δίψα σας για επέκταση είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα. Αναζητάτε την εξέλιξη, το νόημα, την περιπέτεια και τη φιλοσοφική διαύγεια. Ωστόσο, οι καθημερινές συζητήσεις, τα πρακτικά ζητήματα και οι υποχρεώσεις απαιτούν την προσοχή σας. Νιώθετε ανυπομονησία, λαχταρώντας την υπέρβαση αντί για την επανάληψη. Θυμηθείτε όμως: η κυριαρχία χτίζεται μέσα από την αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Όταν τιμάτε τα μικρά βήματα, τα μεγάλα άλματα γίνονται εφικτά.

Αιγόκερως

Αιγόκεροι, τα θέματα της εμπιστοσύνης στις σχέσεις και της συναισθηματικής αμοιβαιότητας έρχονται στο επίκεντρο. Ίσως επανεκτιμάτε τι μοιράζεστε (υλικά και ενεργειακά) και τι κρατάτε για τον εαυτό σας. Προκύπτουν ερωτήματα δικαιοσύνης, ορίων και αμοιβαίας επένδυσης. Παρατηρήστε προσεκτικά αν η ανάγκη σας να βασίζεστε μόνο στις δυνάμεις σας έχει μετατραπεί σε αυτοαπομόνωση. Μαθαίνετε πλέον ότι η αλληλοεξάρτηση κάθε άλλο παρά αδυναμία είναι.

Υδροχόος

Υδροχόοι, αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για τις σχέσεις σας. Μπορεί να νιώθετε κάπως διχασμένοι ανάμεσα στο να παραμείνετε πιστοί στον εαυτό σας και στο να προσαρμοστείτε στους άλλους, ανάμεσα στην αυτονομία και στη δέσμευση. Όπως γνωρίζετε ήδη, η ελευθερία περιλαμβάνει και την ευαλωτότητα. Δεν χρειάζεται να «νερώνετε» την προσωπικότητά σας για να αγαπηθείτε, ούτε να κρατάτε αποστάσεις για να παραμείνετε κυρίαρχοι του εαυτού σας. Επιτρέψτε στους άλλους να σας δουν και ως πρωτότυπους αλλά και ως ανοιχτούς.

Ιχθύες

Ιχθύες, η σχέση σας με την εργασία, την ευεξία και την καθημερινή δομή ευθυγραμμίζεται με τα συναισθηματικά και πνευματικά σας βάθη. Μπορεί να νιώθετε υπερβολική πίεση από ρουτίνες που αγνοούν την ευαισθησία σας, ή ενοχές επειδή χρειάζεστε ξεκούραση. Η σημερινή μέρα σάς υπενθυμίζει ότι η διαίσθησή σας είναι μέρος της παραγωγικότητάς σας. Η φαντασία σας είναι μέρος του «φαρμάκου» σας. Θρέφοντας τον εσωτερικό σας κόσμο, θα παρατηρήσετε πώς η εξωτερική σας ζωή γίνεται πιο ρευστή και βιώσιμη.